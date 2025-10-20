Todos piden lo mismo en 'OT 2025' ante la expulsión más reñida entre Judit y Lucía Casani

'OT 2025' ha emitido este lunes la gala 5 en Prime Video en la que se ha vivido la cuarta expulsión de esta edición. Tras las marchas de Iván Rojo, Salma de Diego y Carlos de los Reyes; esta semana eran Judit y Lucía Casani las que se jugaban su continuidad en la academia.
Para tratar de mantenerse una semana más dentro de la academia de 'OT 2025', Judit ha versionado "Ciudad de papel" de Malú mientras que Lucía Casani ha optado por cantar "Creo en mí" de Natalia Jiménez después de que la semana pasada Carlos de Los Reyes interpretara "Que te quería" de La Quinta Estación.
Como cada semana, la audiencia pudo votar para salvar a su nominado favorito a través de la App. Y después de las actuaciones de ambos nominados, Chenoa informaba de que se abría el voto extra para que el público pudiera volver a salvar a su favorito.
Después de todas las actuaciones de sus compañeros, llegaba el momento más triste de la noche. Y ha sido la votación más reñida de la edición con un 50,3% y un 49,7%. De modo que la expulsada iba a ser con muy poco margen con respecto a la concursante que se queda. Y todo después de haber recibido 5 millones de votos.
Finalmente, Chenoa revelaba que con el 50,3% de los votos que la concursante que debe seguir en la academia de 'OT 2025' sea Lucía Casani. De este modo, Judit se convierte en la cuarta expulsada de esta edición. Lo que provocaba que la gente pidiera que Judit de quedara en la academia.
Y si entre el público del plató todos pedían que Judit se pueda quedar en la academia, la audiencia también ha clamado lo mismo en las redes sociales.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram