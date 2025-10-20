Todos piden lo mismo en 'OT 2025' ante la expulsión más reñida entre Judit y Lucía Casani

'OT 2025' ha emitido este lunes la gala 5 en Prime Video en la que se ha vivido la cuarta expulsión de esta edición. Tras las marchas de Iván Rojo, Salma de Diego y Carlos de los Reyes; esta semana eran Judit y Lucía Casani las que se jugaban su continuidad en la academia.

Para tratar de mantenerse una semana más dentro de la academia de 'OT 2025', Judit ha versionado "Ciudad de papel" de Malú mientras que Lucía Casani ha optado por cantar "Creo en mí" de Natalia Jiménez después de que la semana pasada Carlos de Los Reyes interpretara "Que te quería" de La Quinta Estación.

Como cada semana, la audiencia pudo votar para salvar a su nominado favorito a través de la App. Y después de las actuaciones de ambos nominados, Chenoa informaba de que se abría el voto extra para que el público pudiera volver a salvar a su favorito.

Después de todas las actuaciones de sus compañeros, llegaba el momento más triste de la noche. Y ha sido la votación más reñida de la edición con un 50,3% y un 49,7%. De modo que la expulsada iba a ser con muy poco margen con respecto a la concursante que se queda. Y todo después de haber recibido 5 millones de votos.

Finalmente, Chenoa revelaba que con el 50,3% de los votos que la concursante que debe seguir en la academia de 'OT 2025' sea Lucía Casani. De este modo, Judit se convierte en la cuarta expulsada de esta edición. Lo que provocaba que la gente pidiera que Judit de quedara en la academia.

La cuarta EXPULSADA de Operación Triunfo 2025 es Judit 🥺 Te deseamos muchísima suerte 💙

Síguelo en @primevideoes 👉🏻 https://t.co/aDWnqG32BE pic.twitter.com/beWKeq7B8G — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 20, 2025

Y si entre el público del plató todos pedían que Judit se pueda quedar en la academia, la audiencia también ha clamado lo mismo en las redes sociales.

lo de judit siendo la cuarta expulsada es tan surrealista… ósea la credibilidad de este programucho es inexistente #OTGala5 pic.twitter.com/job58KnLaH — rafa (@ExojoRafa) October 20, 2025

Lo siento muchísimo por Judit, no merecia irse para nada. Pero estoy tan feliz por lucia... creo que se lo merece y por mucho que me duela admitirlo para Judit este programa iba muy rápido #OTGala5 — Fervero (@adrian_99fr) October 20, 2025

Podemos hacer repesca? #OTGala5 — La Gypsy Criticona (@CriticonaGypsy) October 20, 2025

Expulisón muy injusta, me alegro por mi Lucía muchísimo se lo merce de verdad 💖💖💖 Repesca Judit !!!! #OTGala5 — Raül (@raaauuuul_) October 20, 2025

REPESCA JUDITH!! #OTGala5 — El Ojo Del Reality (@ShowAdictx) October 20, 2025

REPESCA A JUDIT YA, NO ACEPTO OTRA COSA, NECESITO CALIFORNIA DREAMIN EN LA FINAL #OTGala5 pic.twitter.com/PcOs25zL9Y — Monica (@mooniicaa_1) October 20, 2025

que haya repesca YA y vuelva dios no me puedo creer que se vaya .. estoy indignadísima #OTGala5 — ✮ saw seokjin (@jimibollo) October 20, 2025