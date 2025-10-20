Gala 5 de 'OT 2025': Lista completa de canciones e invitados, a qué hora es y dónde verlo hoy por TV en directo

'OT 2025' sigue su periplo en Prime Video tras cumplir más de un mes de emisión. Este lunes llega la Gala 5 en la que diremos adiós al cuarto expulsado de la edición que seguirá los pasos de Iván Rojo, Salma de Diego y Carlos de los Reyes. En esta ocasión son Judit y Lucía Casany las que se juegan su continuidad en la academia.

Este lunes 20 de octubre, Prime Video emitirá en directo a partir de las 22:00 horas la quinta gala del talent en España así como en seis países de Latinoamérica (México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú) con Chenoa como maestra de ceremonias.

La Gala 5 de 'OT 2025' comenzará con la actuación grupal de los 13 concursantes que siguen en la academia cantando "Mi nombre" junto a Leire Martínez como apoyo a la artista tras el revuelo generado por el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Tras ello, llegará el turno de las dos nominadas con Judit cantando "Ciudad de papel" de Malú y Lucía Casani entonando "Creo en mí" de Natalia Jiménez.

Después el resto de concursantes cantarán a solas en el caso de Teyou versionando a Stromae y el resto en duetos con canciones muy diversas de Queen, Juanes, Ariana Grande, Maneskin y Pastora Soler. Será entonces cuando el jurado compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero decidirán qué concursantes pueden cruzar la pasarela y qué cuatro se quedan como posibles nominados. Uno de ellos será salvado por los profesores y el otro por sus propios compañeros. Los otros dos se jugarán su permanencia el próximo 27 de octubre.

Pero además después del revuelo que causó la actuación de Dani Fernández y Valeria Castro con la cantante anunciando un parón en su carrera; esta semana será Álvaro Mayo, ex concursante de 'OT 2023' y concursante del Benidorm Fest 2026 el que actuará junto a Elettra Lamborghini.

😍 Vaya pedazo de artistas tenemos en la gala de esta noche: @mayo_oficial_ y @ElettraLambo 💫 ¡Me muero ya! 💘✨



No te pierdas la #OTGala5 hoy a las 22h en @PrimeVideoES #OT2025 pic.twitter.com/wb2apGqy8g — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 20, 2025

Actuaciones de la gala 5 de 'OT 2025':