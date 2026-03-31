'Valle Salvaje', avance próximo capítulo del miércoles 1 de abril antes de un parón en su emisión en RTVE

'Valle Salvaje' ha vivido recientemente la marcha de Eva (Chiqui Fernández) en lo que supone una nueva despedida de la serie tras la muerte de Adriana y el salto de Luisa como nueva protagonista de la ficción de Bambú Producciones.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta muestra ante Braulio su dolor y frustración por lo grosero que ha sido don Eduardo (Dámaso) con ella para salir en defensa de Mercedes.

Atanasio le entrega a Rafael el documento que refleja que si a él le pasa algo, la custodia de su hija María pasaría a manos de sus tíos, Bárbara y Pedrito Salcedo de la Cruz para evitar que sea José Luis quién se hiciera cargo de ella.

Paralelamente, José Luis le recuerda a su hijo que aunque ya no sea el duque es él quién toma determinadas decisiones. También don Hernando se enfrenta a Dámaso acusándole de ser un insolente mientras que Dámaso le da donde más le duele al decirle que parece que va mendigando tartaletas como si fuera un muerto de hambre.

Pepa trata de saber por qué Francisco ha pedido dos días de asuntos propios y él le recuerda que habían hablado de ir juntos a una posada. Mientras, Amadeo le pide a la joven que le confiese si de verdad está enamorada de su hijo o no. También Martín quiere hablar con Pepa sobre ellos.

Por su parte, Bárbara regresa con Luisa a casa de Petra y Pura para tratar de saber la verdad de lo que esconden después de que la doncella escuchara llorar a un bebé.

Finalmente, don Hernando le propone a José Luis que sea Dámaso quien pague la muerte de Victoria después de haberse encarado con Enriqueta.

Pepa y Francisco en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', don Hernando le dejaba claro a José Luis que ninguno de ellos es un asesino pero son hombres con mucha responsabilidad para proteger su linaje y familia y que por ello tienen que acabar con Victoria.

Paralelamente, Enriqueta cargaba duramente contra Mercedes ante don Hernando asegurando que es un simple fantasma y la sombra de su hermana Pilara y que se había puesto muy nerviosa tras preguntarle por qué Bernardo fue sospechoso de la muerte de su marido.

Rafael trataba de preguntarle a Atanasio qué le pasaría a su hija María si a él le pasara cualquier cosa y el secretario le dejaba claro que sería José Luis quién tendría que hacerse cargo de la niña.

Por su parte, Victoria irrumpía en la Casa Pequeña para hablar con Matilde y ella no dudaba en encararse con la que fue su suegra y trataba de saber cuáles son sus intenciones.

Dámaso le pedía a Enriqueta que no moleste más a doña Mercedes si no quiere tener problemas y sufrir cualquier contratiempo. Por último, Alejo le advertía a Luisa de que no puede seguir ausentándose.