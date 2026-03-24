Tras la marcha de Rocío Suárez de Puga, la protagonista de la serie, después de la muerte de Adriana, ahora 'Valle Salvaje' ha tenido que decir adiós a otra de sus actrices. Se trata de Chiqui Fernández, que deja la ficción tras su incorporación hace casi un año.

La actriz se sumó al reparto de 'Valle Salvaje' en mayo de 2025 junto a César Maroto y Rafa Álamos. Los tres intérpretes llegaban a la serie para darle un giro a la comedia. Ahora con su marcha perdemos a un personaje que aportaba un tono diferente a la ficción de Bambú Producciones.

Eva se marcha de 'Valle Salvaje' tras haber recibido una oferta para empezar a trabajar en otra casa. Con su adiós deja a su hermano Amadeo (César Maroto), a su sobrino Francisco (Rafa Álamos), a Martín (Marcos Orengo) y a Pepa (Elena Navarro) un tanto desolados.

Chiqui Fernández se ha pronunciado en la web de TVE sobre esta salida de 'Valle Salvaje' tras casi un año formando parte de su reparto. "Eva ha sido un desafío desde el principio", destaca sobre su personaje. "Nunca me había pasado lo me ha pasado con ella: estaba deseando que me llegaran los guiones para saber qué iba a hacer", añade al respecto.

"Eva es un personaje que ha sorprendido al público y a mí, continuamente. Muy valiente, desafiante, nada sumisa", confiesa Chiqui Fernández. "Todos los criados eran más bien sumisos y muy educados, pero ella siempre ha hablado igual; desde que entró hasta que se ha ido. Es un personaje muy auténtico", agrega.

Al preguntarle sobre si su personaje y ella se llevarían bien y pudieran ser amigas, Chiqui no se lo piensa. "Me ha gustado mucho hacer Eva. Mucho, mucho, mucho. No sé si seríamos amigas, fíjate: creo que las dos somos demasiado directas", asegura. "En realidad, Eva no se equivoca: ella adivinó que a don Julio lo habían asesinado, ha ido adivinándolo todo, pero su manera de ser ha hecho que no la quisieran creer", termina diciendo sobre las vivencias de su personaje.

Asimismo, Chiqui Fernández se va de 'Valle Salvaje' recordando lo que supuso su llegada y la de su familia a la serie de TVE para introducir la comedia. ""Entramos como en otro mundo: haciendo comedia a saco en una serie donde no había comedia", rememora. "Lo mejor es la comedia que te llevas, porque te vas a tu casa muy arriba. Pero también te vas muy agotado porque cada vez que repites una escena tienes que estar con la energía arriba, la energía arriba, la energía arriba", reconoce.

Chiqui Fernández, encantada con el final de Eva en 'Valle Salvaje'

Chiqui Fernández en su despedida de 'Valle Salvaje'

A lo largo de su trayectoria, Chiqui Fernández ha participado en numerosas series de televisión. Por ello, no duda en salir en su defensa. "La televisión tiene algo que es muy fresco: vas haciendo con el personaje poco a poco. Es imposible que un personaje empiece de una manera y acabe igual. Porque en teatro tienes más tiempo para ensayar. Pero la televisión tiene algo de rapidez, de frescura, de reto, que no te lo da nada", sentencia.

Asimismo, la actriz no duda en decir que participar en una serie diaria como 'Valle Salvaje' supone una responsabilidad porque hay una audiencia muy fiel. "Hay gente que sigue la serie para la que es el momento de ilusión del día. Eso es una responsabilidad diaria que me parece muy importante", señala la intérprete.

Finalmente, Chiqui Fernández deja claro que se va muy satisfecha con el trabajo que ha realizado y con el final que se le ha dado a su personaje. "Yo tenía muchas ganas de hacer mi última secuencia con Vero [Verónica Sáenz, directora de Valle Salvaje], porque sé que le gusta mucho la comedia. Hemos conectado muy bien y ha hecho una salida muy digna, muy bonita, para Eva. Todos están llorando en su despedida, y ella dice 'venga, venga iros, iros'. Y cuando se va, se da la vuelta y se pone a llorar, para que nadie la vea", concluye.