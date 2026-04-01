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'Supervivientes 2026' pone nombre al expulsado sorpresa de la noche, con vuelta directa a España

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'Supervivientes 2026' ha expulsado definitivamente a Gabriela Guillén y ha salvado a Borja Silva y Darío Linero antes de disolver Playa Destino. Los dos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' pasan a ser concursantes oficiales

'Supervivientes 2026' celebra una expulsión sorpresa'
'Supervivientes 2026' celebra una expulsión sorpresa' | Telecinco

'Supervivientes 2026' ha disuelto Playa Destino y sus tres habitantes se han enfrentado a un televoto express en el transcurso de la cuarta entrega de 'Tierra de Nadie'. Darío Linero, Gabriela Guillén y Borja Silva se han medido en una votación a través de la app de Mediaset Infinity.

Los dos supervivientes con más votos lograban unificarse a las localizaciones oficiales: a Playa Victoria si era el más votado y a Playa Derrota si era el segundo más votado. En cambio, el que obtuviera menor respaldo quedaba automáticamente expulsado, añadiendo así más tensión a la gala.

El primer salvado de la noche ha sido, como era de esperar, Borja Silva, que ha logrado aunar un apoyo mayoritario de los espectadores de 'Supervivientes 2026'. Por tanto, la lucha por sortear esta eliminación sorpresa ha quedado en un duelo que se ha librado entre Darío y Gabriela.

Una vez concluido el televoto, Ion Aramendi ha comunicado la salvación del exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' en detrimento de la expareja de Bertín Osborne. En consecuencia, Borja y Darío han sido los elegidos para integrarse por fin con el resto de aventureros y convertirse en concursantes oficiales de pleno derecho y Gabriela ha puesto fin definitivamente a su periplo en Honduras, con billete directo a España.

A continuación, los dos robinsones han irrumpido en La Palapa, que ha abierto de forma excepcional este martes para recibirles por todo lo alto. La sorpresa ha sido mayúscula para algunos. Antes, Almudena Porras se ha podido reencontrar con su novio Borja, descubriendo así que ha permanecido en Honduras sin regresar a España como se le hizo creer por parte de la organización.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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