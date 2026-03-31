'Supervivientes' anuncia una expulsión extraordinaria de forma inmediata y un posible abandono forzoso

Tras conocerse que la nueva concursante será Nagore Robles, 'Supervivientes 2026' ha anunciado una expulsión sorpresa de cara a la gala de 'Tierra de nadie' de este martes 31 de marzo (23:00 horas), que se añadirá a la eliminación del próximo jueves entre los vigentes nominados: Claudia Chacón, Maica Benedicto, Paola Olmedo e Ivonne Reyes. Por tanto, si no hay cambios, esta semana contaremos con dos salidas de golpe.

Esta eliminación, que se producirá dos días después de la marcha de Marisa Jara por decisión de la audiencia, se disputará entre los habitantes de playa Destino, que actualmente son Darío Linero, Borja Silva y Gabriela Guillén. El público, como siempre, tendrá la última palabra en un televoto express que supondrá, por ende, la desaparición definitiva de esa localización.

Los dos que logren salvarse -Darío, Borja o Gabriela- se unificarán por fin en los equipos principales de Playa Victoria y Playa Derrota. Esto obligará a una apertura excepcional de la Palapa, donde los concursantes vivirán importantes revelaciones que prometen cambiar por completo el rumbo de la convivencia. En el caso concreto de Almudena Porras, descubrirá que su novio Borja y su ex Darío han permanecido en Honduras sin regresar a España como se le hizo creer.

Además, en la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', y tras varios días en observación esperando a una remisión de la infección de su muñón, se conocerá la decisión médica definitiva sobre la continuidad de Alberto Ávila, pudiendo verse obligado a abandonar la experiencia si no presenta un diagnóstico favorable.

Entretanto, los grupos de Playa Victoria y Playa Derrota se enfrentarán a 'La ladera del Parnaso', un espectacular juego de recompensa en el que deberán demostrar coordinación y mucha rapidez para conseguir como premio unas deliciosas torrijas.

Por su parte, Claudia Chacón, Maica Benedicto, Ivonne Reyes y Paola Olmedo se someterán a la clásica ceremonia de salvación. Una de ellas será excluida de la lista de nominadas en una velada en la que la primera expulsada, Marisa Jara, visitará el plató de 'Supervivientes 2026' para analizar su turbulento paso por el concurso.