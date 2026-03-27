Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes 2026': Maica, Claudia, Paola o Ivonne?

por El Televisero

Las expuestas a la próxima expulsión de 'Supervivientes 2026' son Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes

Nominadas de 'Supervivientes 2026' tras la gala 4 | Montaje El Televisero

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus cuartas nominaciones en la gala 4 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, las expuestas a la próxima expulsión de la edición son Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Derrota

  • Teresa Seco ha nominado a Paola Olmedo
  • Toni Elías ha nominado a Paola Olmedo
  • Almudena Porras ha nominado a Toni Elías
  • Alberto Ávila ha nominado a Paola Olmedo
  • Paola Olmedo ha nominado a Ivonne Reyes
  • Gerard Arias ha nominado a Toni Elías
  • Ivonne Reyes ha nominado a Paola Olmedo
  • Alvar Segui, como líder, ha nominado directamente a Ivonne Reyes

Así han sido las nominaciones en Playa Victoria

  • Claudia Chacón ha nominado a Alba Paul
  • Alba Paul ha nominado a Claudia Chacón
  • José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón
  • Ingrid Betancor ha nominado a Claudia Chacón
  • Maica Benedicto ha nominado a Ingrid Betancor
  • Jaime Astrain ha nominado a Claudia Chacón
  • Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Maica Benedicto

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la cuarta expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

·

