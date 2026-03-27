Encuesta: ¿Quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes 2026': Maica, Claudia, Paola o Ivonne?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus cuartas nominaciones en la gala 4 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, las expuestas a la próxima expulsión de la edición son Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes.
Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Derrota
- Teresa Seco ha nominado a Paola Olmedo
- Toni Elías ha nominado a Paola Olmedo
- Almudena Porras ha nominado a Toni Elías
- Alberto Ávila ha nominado a Paola Olmedo
- Paola Olmedo ha nominado a Ivonne Reyes
- Gerard Arias ha nominado a Toni Elías
- Ivonne Reyes ha nominado a Paola Olmedo
- Alvar Segui, como líder, ha nominado directamente a Ivonne Reyes
Así han sido las nominaciones en Playa Victoria
- Claudia Chacón ha nominado a Alba Paul
- Alba Paul ha nominado a Claudia Chacón
- José Manuel Soto ha nominado a Claudia Chacón
- Ingrid Betancor ha nominado a Claudia Chacón
- Maica Benedicto ha nominado a Ingrid Betancor
- Jaime Astrain ha nominado a Claudia Chacón
- Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Maica Benedicto
