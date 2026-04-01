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'Supervivientes 2026' salva de la expulsión a una de las concursantes más favoritas del público

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

La audiencia de 'Supervivientes 2026' ha salvado con sus votos a Maica Benedicto de la cuarta expulsión, reduciendo el listado de nominados a tres de cara al jueves

María Lamela en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2026'
María Lamela en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2026' | Telecinco

'Supervivientes 2026' celebró sus cuartas nominaciones en la gala del pasado jueves y, tras el reparto de puntos, las expuestas a la nueva expulsión de la edición fueron Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes.

Pues bien, durante la emisión de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi de este martes, y como uno de los platos fuertes de la velada, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación. Un indulto que se ha producido a 48 horas de la que será la cuarta eliminación.

Así, se han pausado las votaciones en la app de Mediaset Infinity de manera temporal y María Lamela ha comandado este decisivo momento como presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, haciéndose cargo de la salvación titulada como 'El abismo al infinito' sobre una espectacular estructura instalada en el mar con toboganes de cinco metros de altura.

En primer lugar, se ha procedido a comunicar la permanencia en el proceso de expulsión de Ivonne Reyes y Paola Olmedo, debatiéndose esa liberación en un duelo final entre Maica Benedicto y Claudia Chacón.

Finalmente, los espectadores de 'Supervivientes 2026' han apoyado mayoritariamente con sus votos a la exparticipante de 'Gran Hermano 19' en detrimento del resto de nominados.

Con Claudia, Paola e Ivonne son tres grandes nombres de 'Supervivientes' los que continúan en la cuerda floja hasta el jueves. Mientras, Maica, impresionada con el veredicto del público, no ha dudado en compartir su alegría y agradecimiento.

Maica Benedicto ha logrado un destacado porcentaje, rozando el 35%, lo que demuestra que es una de las grandes favoritas de los espectadores del concurso aventurero de Mediaset.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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