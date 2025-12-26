La inocentada de RTVE a Leire Martínez antes de las Campanadas con La Oreja de Van Gogh y Amaia

Este domingo 28 de diciembre, TVE ofrecerá como ya es habitual la gala 'Inocente Inocente', que este año celebra su 30 aniversario con una emisión que volverá a estar dedicada al cáncer infantil. Una de las protagonistas de las inocentadas será Leire Martínez.

Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado repiten como presentadores de esta gala que contará con nuevas víctimas inocentes. Una de ellas será la jueza de 'OT 2025' siendo así protagonista de un prime time de TVE poco antes de que sus ex compañeros de La Oreja de Van Gogh lo sean en Nochevieja.

Así, La 1 se asegura tener estas navidades a las dos voces de La Oreja de Van Gogh. Leire Martínez siendo víctima de una de las bromas de la gala 'Inocente' y Amaia Montero con su debut junto al grupo en su regreso 18 años después con el estreno del single 'Todos estamos bailando la misma canción' desde el Palacio de Miramar en San Sebastián el próximo 31 de diciembre antes de las Campanadas.

Otros de los inocentes de esta edición de 'Inocente, Inocente' serán el futbolista Santi Cazorla, que estará a punto de destruir un valiosísimo vestigio de la historia asturiana; la actriz Itziar Miranda, que descubrirá a una pariente desconocida con una propuesta inesperada, gracias a su compañero Manu Baqueiro; el periodista y presentador Aitor Albizua, que vive una peripecia… ¡de otro mundo! y la actriz Nadia de Santiago, a la que casi se le caen los anillos en una aventura toledana.

'Inocente, Inocente' (@fundinocente) cumple 30 años.

Detrás de cada broma, hay mucho corazón. Y todo por una buena causa.



🔹Este domingo, 28 de diciembre, a las 22h: 'Gala Inocente 2025', en @La1_tve. pic.twitter.com/QxWRgOHp0h — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 26, 2025

A lo largo de la gala se sucederán las entrevistas a personalidades y a personas anónimas con grandes historias, las apariciones estelares y las actuaciones musicales de artistas como Pastora Soler, Los Secretos, La La Love You, Beret y Andy. También contarán con la participación de la escuela de danza y comedia musical Fredes Insa, cuyas pequeñas integrantes llevan años bailando para recaudar fondos para el cáncer infantil.

También se recordarán las tres mejores bromas de los 30 años de historia del programa, seleccionadas por la audiencia de RTVE Play en estas semanas previas, y se elegirá la mejor. Además, se analizará cómo ha contribuido la Gala, a través de sus recaudaciones solidarias, a mejorar la vida de miles de niños.

El cáncer infantil, la causa de la Gala Inocente Inocente

Este año, la Gala Inocente destina su recaudación a la lucha contra el cáncer infantil, una enfermedad en la que se han logrado importantes avances, pero que sigue requiriendo atención personalizada, tratamientos específicos y un seguimiento continuado. La Fundación Inocente apoya proyectos que ofrecen atención psicológica y terapéutica, asesoramiento a las familias, así como programas de rehabilitación y apoyo educativo para los menores afectados. Además, la Gala impulsa de forma decidida la investigación, clave para el desarrollo de terapias innovadoras, y respalda a asociaciones que ayudan a las familias que deben desplazarse fuera de su provincia para recibir tratamiento.