TVE anuncia el 'gordo' para Nochevieja: La Oreja de Van Gogh se tomará las uvas en una retransmisión histórica

TVE ha anunciado su propio 'gordo' este lunes: La Oreja de Van Gogh se tomará las uvas en La 1 el próximo 31 de diciembre con una sorpresa única. Durante la retransmisión de la Lotería de Navidad, la Directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, se ha colado en pantalla para desvelar uno de los grandes secretos de la última noche del año en la cadena pública.

En los últimos días, la cadena había lanzado una serie de promos muy enigmáticas desde diferentes enclaves del país: San Sebastián, Granada, Pedraza o Madrid. Pues bien, la incógnita ha quedado resuelta: habrá un programa especial como telonero a las Campanadas 2026, presentadas por Chenoa y Estopa, con apoteósicas actuaciones musicales. Entre ellas, la de la mítica banda donostiarra.

"Llega a TVE una Nochevieja histórica en la que vamos a dar el pistoletazo de salida a 'La casa de la música' en un año muy especial para esta casa, que es el 70 cumpleaños", ha avanzado Eizaguirre antes de comunicar lo que ha definido como "exclusiva mundial". "Es uno de los singles más esperados. Es su vuelta al grupo 18 años después. La Oreja de Van Gogh (con Amaia Montero) se come las uvas en Nochevieja con TVE", ha oficializado la directiva.

Así, la banda estrenará desde San Sebastián ese esperadísimo nuevo single, con el que la vocalista regresa después de casi dos décadas. Será concretamente desde un espacio tan icónico de la ciudad como el Palacio Miramar, frente a la espectacular bahía de La Concha. Este privilegiado lugar será el escenario en el que viviremos el reencuentro de este grupo que forma parte de tantas generaciones de este país.

Esta retransmisión histórica que prepara La 1 bajo la marca 'La casa de la música' albergará a muchos más artistas de la talla de Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero y Ana Torroja, que completarán un grandísimo cartel que recorre España de norte a sur desde San Sebastián hasta Granada.

Además, tal y como se ha adelantado, el emblemático Pirulí de RTVE será el epicentro de un programa inolvidable para celebrar los 70 años de la corporación. Una Nochevieja que La 1 pretende que sea para todos los públicos, incluyendo al latino y al popular, representando los valores emergentes de contemporaneidad y rindiendo homenaje a las primeras grandes oportunidades de las grandes estrellas de hoy.

