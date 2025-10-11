'D Corazón' anuncia en exclusiva el regreso inminente de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Este sábado 11 de octubre, Javier de Hoyos ha dado una gran exclusiva en 'D Corazón'. Se trata de la noticia más esperada por muchos de los seguidores de La Oreja de Van Gogh: el inminente regreso de Amaia Montero a la banda tras la polémica salida de Leire Martínez, hace justo un año.
"Atentos todos los fans de La Oreja de Van Gogh porque tenemos un anuncio que vais a flipar", ha avanzado el periodista en el programa de crónica social de La 1 que él copresenta junto a Anne Igartiburu. Poco después, procedía a dar la noticia en exclusiva: "La Oreja de Van Gogh está a punto de anunciar su inminente gira que tendrá lugar en la primavera de 2026 con Amaia Montero".
El anuncio de Javier de Hoyos en 'D Corazón' sobre La Oreja de Van Gogh
"Llevamos informando varios periodistas de esto desde hace tiempo. Esta semana recibo una información por parte de una persona muy cercana a los componentes de La Oreja de Van Gogh que me dicen que tendrían pensado dar este anuncio de forma inminente. A mí me dan una fecha, pero tengo miedo que al dar esta fecha cambien de decisión, pero la voy a dar: a mi me han dicho que sería mañana 12 de octubre", ha asegurado Javier de Hoyos, lo que ha sorprendido mucho a todos sus compañeros de 'D Corazón'.
"También lo que me dicen personas cercanas a los componentes de La Oreja de Van Gogh es que todos sabemos que a veces la situación no depende de lo que ellos quieren sino de otras cosas y que tienen que esperar determinados tiempos y que por eso se ha ido aplazando. Pero ahora ya estaría todo correcto, todo bien y sería mañana cuando tienen pensando anunciar una gira para la primavera del año 2026", ha sentenciado el copresentador de 'D Corazón'.
Un anuncio que llega justo un año después de que el grupo anunciara la salida de Leire Martínez. Ya entonces muchos apuntaban que el motivo de este adiós podría deberse al regreso de su primera vocalista, la intérprete de temas tan populares como 'La Playa', 'Rosas' o 'Puedes contar conmigo'. Temas que estarán en esta próxima gira que, según Javi de Hoyos, la banda ya estaría preparando para la próxima primavera.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram