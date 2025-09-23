'D Corazón' sigue su metamorfosis y pesca en 'Sálvame' y Sonsoles con estos dos nuevos fichajes

'D Corazón', el programa que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos sigue reforzándose con nuevas caras después de que una de sus colaboradoras haya abandonado el programa para fichar por '¡Vaya fama!', el nuevo programa de Telecinco que ha sustituido a 'Socialité'.

Así, el programa que presentan Cristina Lasvignes y Fran Ramírez en la sobremesa de sábados y domingos le quitaba a 'D Corazón' a Gema Fernández. Mientras, el programa de TVE ha sumado nuevos rostros este verano con la incorporación de colaboradores relacionados con La Osa Producciones Audiovisuales como Arnau Martínez o Germán González.

Pero a ellos se suma ahora un rostro importante de 'Sálvame' y que también formó parte del extinto 'La familia de la tele'. Y es que tal y como ha avanzado Poco Pasa TV, Laura Fa se incorpora desde esta semana al programa de Javier de Hoyos y Anne Igartiburu.

Laura Fa y Lorena Vázquez, "Las Mamarazzis" fichan por 'D Corazón'

Cabe señalar que Laura Fa ya participó por videollamada este pasado fin de semana. Algo que fue su paso previo a fichar definitivamente por 'D Corazón'. Pero además no estará sola pues parece que también formará parte del espacio de TVE de forma esporádica su gran amiga y compañera, Lorena Vázquez.

La periodista, habitual colaboradora de 'Espejo Público' y de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, se sumará de forma puntual al equipo de 'D Corazón' en TVE y podrá compartir de nuevo pantalla con Laura Fa, con la que ya trabaja en Las Mamarazzis.

De hecho, ambas periodistas, trabajan en la adaptación de su podcast en El Periódico para la televisión. Así, La 2 Cat, la versión catalana que La 2 lanzará el próximo 13 de octubre emitirá de forma semanal 'Mamarazzis TV' en el que Laura Fa y Lorena Vázquez analizarán la actualidad del corazón a su manera con la participación de otros colaboradores. Previsiblemente este formato se emitirá en el prime time de los viernes.