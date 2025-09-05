'D Corazón' pierde a este importante rostro tras su fichaje por '¡Vaya fama!', su nuevo rival en Telecinco

Con el inicio de una nueva temporada en Telecinco, el sustituto de 'Socialité' en los fines de semana de la cadena no se ha hecho esperar. '¡Vaya fama!', el nuevo magacín de crónica social conducido por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez iniciará sus emisiones este sábado 6 de septiembre. Y con la dura competencia de 'D Corazón' en mente, Mediaset ha asestado un duro golpe al espacio de La 1 robando una de sus colaboradoras estrella.

El espacio de Cuarzo Producciones promete recoger el testigo del extinto formato conducido por María Verdoy y Antonio Santana con una fórmula más "gamberra y divertida". Pero tendrán que hacer frente al programa de Anne Igartiburu y Javi de Hoyos en TVE, que durante su última etapa llena de cambios y nuevos rostros ha conseguido imponerse como el espacio de referencia en cuanto a crónica social.

Gema Fernández abandona 'D Corazón' para sumarse al equipo de '¡Vaya Fama!' en Telecinco

Así, Telecinco ha conseguido reclutar a Gema Fernández como colaboradora para su nueva apuesta de los fines de semana. La periodista llega directa desde 'D Corazón' a '¡Vaya Fama!' para sumarse a un amplio elenco de colaboradores que estará conformado por rostros como Alejandra Rubio, Suso Álvarez, Diego Reinares, Marta Peñate, Almudena del Pozo, Antonio Montero, Makoke y Carmen Borrego.

La periodista del corazón da el salto al nuevo espacio conducido por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez después de su paso por otros programas de la cadena como 'Fiesta' o 'Así es la vida'. Cabe recordar su paso por espacios de Antena 3 como '¿Dónde estás corazón?', donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos y su tiempo al frente de 'Rojo y Negro', el espacio que condujo junto a Nacho Abad en Telecinco antes de 'Código 10'.

Ahora, deja atrás su etapa en 'D Corazón' junto a Anne Igartiburu y se suma al sucesor de 'Socialité', que en palabras de Jaime Guerra, director de contenidos de producción de Mediaset será "un programa de corazón en tono divertido, simpático" en el que tienen cabida todo tipo de personajes famosos. Estos estarán representados por 'Los famosetes', unas figuras de resina 3D que han protagonizado las primeras promos del formato.

Los colaboradores se dispondrán a lo largo de una mesa principal que se iluminará a la señal de últimas horas y exclusivas inesperadas durante su emisión. Y desde el 'Escaparate de la fama', el equipo de '¡Vaya fama!' valorará el comportamiento de los famosos y analizará con un estilo desenfadado y gamberro la última hora del mundo del corazón a través de reportajes, conexiones en directo e investigaciones.