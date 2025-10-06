Se descubre la verdadera razón de la desaparición de Joaquín Prat de 'El tiempo justo' en Telecinco

Los espectadores de 'El tiempo justo' se sorprendieron el pasado viernes, 3 de octubre, al no ver a Joaquín Prat al frente del programa. En su lugar, María Ruiz, en la sección de actualidad, y César Muñoz, en la de corazón, tomaron los mandos del espacio vespertino de Telecinco, que le está costando despegar en audiencias.

Hasta ahora se desconocía el motivo de la ausencia de Joaquín Prat, aunque tal y como informó El Televisero, fue una ausencia puntual por motivos personales. Sin embargo, según ha publicado este lunes 'Informalia', el presentador tenía un motivo personal de peso para 'desaparecer' de su programa. Y es que era el cumpleaños de su chica, Alexia Pla, y ha querido celebrarlo junto a ella en un lugar lejos de Madrid.

El propio Joaquín Prat quiso tener unas cariñosas para su novia a través de las redes sociales. "Feliz vuelta al sol, mi amor, mi mejor compañera de vida. ¡Te quiero!", escribió el periodista en su perfil de Instagram junto a una tierna foto en la que se ve a la pareja de lo más feliz. Ambos llevan juntos tres años, y ya piensan en boda y niños. "Estamos super felices y, cuando uno está enamorado, piensa en casarse, tener hijos y hacer planes", reconoció el presentador de Mediaset hace algún tiempo.

Joaquín Prat volverá este lunes al frente de 'El tiempo justo'

Alexia es enfermera, pero actualmente se dedica al sector de la estética. En 2019 abrió su propia clínica en Ibiza, junto a una socia. Poco después, inauguró otra clínica en Castellón. Antes de conocer a su actual pareja, el comunicador mantuvo una relación con Yolanda Bravo, madre de su único hijo, con la que estuvo durante más de una década. Anteriormente ya estuvo casado con Paula González.

Si en el terreno personal las cosas no pueden irle mejor, en lo profesional tampoco. Y es que, desde el pasado lunes 8 de septiembre, Joaquín Prat conduce 'El tiempo justo', el nuevo programa vespertino de Telecinco. Lo hace en compañía de María Ruiz y César Muñoz. Y, aunque por el momento la audiencia no les ha acompañado, los tres están muy satisfechos con el trabajo realizado. Tras un largo fin de semana que ha disfrutado al máximo con su chica, Joaquín Prat regresará este lunes, 6 de octubre, a su puesto de trabajo.