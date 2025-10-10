Hanan Alcalde irrumpe en 'El Tiempo Justo' y Joaquín Prat tiene que dar la cara por ella: "Ole tus cojones"

Tras volver a España después de que Israel interceptara la Flotilla, Hanan Alcalde no ha parado de dar entrevistas en 'En boca de todos', 'Espejo Público' o 'El tiempo justo'. Y precisamente, este viernes, la activista volvía a irrumpir en el programa de Joaquín Prat para defenderse de los que la han criticado por llevar una vida de lujo.

Después de que no paren de cuestionarle llamándola "Barbie Gaza", ahora son muchos los que están criticando a Hanan Alcalde por una vivienda de lujo que posee en la costa de Salobreña. Para responder a todas estas críticas, la activista conectaba en directo con Joaquín Prat.

"La verdad es que la casa es maravillosa, ¿la alquilas en temporada alta o baja?", le preguntaba Joaquín Prat. "La alquilo cuando no estamos nosotros ahí. En realidad es con la que prácticamente he costeado los lujos que he podido tener en mi familia, que es viajar, porque desgraciadamente siendo funcionarios nada más no te da para mantener una familia de seis hijos. Empezamos muy jóvenes haciendo esta inversión, teníamos un sueldo y el otro lo utilizábamos para este proyecto", explicaba Hanan Alcalde.

"Pero lo que se ha hecho es utilizar todos mis datos privados, se ha dicho donde está mi casa y el teléfono para al final acosarme y que la haya tenido que sacar del mercado porque temo por la vida de las personas que están allí porque son amenazas graves de que van a ir a la casa y que me tienen una sorpresa preparada", denunciaba la activista antes de que Jaoquín Prat añadiera como estaban creando cuentas falsas utilizando su nombre en diferentes redes sociales.

Tras ello, Joaquín Prat le preguntaba si entendía por qué ha habido tanto revuelo porque una activista pueda tener una casa de lujo. "Es que esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda, la derecha lo quiere solo para unos pocos y la izquierda queremos todo para todos. Si yo lucho por los derechos sociales y porque otras personas puedan vivir con los mismos privilegios que yo, por eso yo creo en los impuestos. Yo todo lo conseguí por la beca que tuve en su día", aseveraba Hanan.

Hanan Alcalde y María Jamardo se enfrentan en 'El tiempo justo'

María Jamardo y Hanan Alcalde en 'El tiempo justo'

Era entonces cuando María Jamardo tomaba la palabra provocando un tenso rifirrafe entre ellas. "A mí me parece muy bien que tenga la ca, pero entonces ¿cómo nos obliga a todos los españoles pagarle el billete de vuelta?", soltaba la colaboradora provocando que Hanan Alcalde le cortara de inmediato. Y es que la activista paralizaba a la tertuliana para revelar que según le habían dicho desde la organización la repatriación de los españoles de la Flotilla lo ha pagado la organización y no el Gobierno como se había publicado.

"Pero aunque fuera así para algo están los recursos de los consulados", recalcaba Hanan Alcalde. "Están para emergencias,, en ningún país de Europa han pagado los gobiernos la repatriación de los nacionales que voluntariamente. Usted se pagó la ida, se paga la vuelta porque con el avión que ha flotado el Gobierno se pueden pagar muchas becas Hanan, no seas hipócrita", le espetaba María Jamardo. "Pero no partas de un bulo", le corregía la activista. "Es que es un loro, no para de hablar", decía Hanan Alcalde sobre la periodista. "Por favor que sea un diálogo", le solicitaba entonces Joaquín Prat a su colaboradora.

Pero la tensión iba más allá cuando Estefanía Molina ponía sobre la mesa que el problema es que se usen viviendas para especular. "La mía no está en un lugar tensionado ni en el centro de la ciudad, está en las afueras y estoy de acuerdo contigo, pero yo por eso la alquilo porque considero que la gente tiene que tener una vivienda", le contestaba Hanan Alcalde a la colaboradora de 'El tiempo justo'.

Era cuando se producía un debate en plató sobre la vivienda con Gema Peñalosa defendiendo a Hanan Alcalde diciendo que una persona progresista puede tener una vida envidiable y luchar por la educación y sanidad públicas y que lo que ella hace no es especulación. "Yo no estoy especulando. Yo tengo un negocio que es como un hotel porque tengo una hipoteca de más de 2.000 euros y a ver con un sueldo, que yo gracias a dios soy funcionaria, la pago", insistía la activista.

Finalmente, era Joaquín Prat el que sentenciaba el debate dando la cara por Hanan Alcalde. "Lo que no podemos es censurar la capacidad de ahorro de una familia en este caso de dos funcionarios con el sueldo de funcionarios y seis hijos a su cargo han conseguido ahorrar lo suficiente como para tener esta villa de lujo, si con ese dinero la forma más rentable que se te ocurre de invertirlo es en una villa de lujo pues ole tus cojones, perdóname. Que luego viene la administración y te mete unos rejonazos de impuestos que no te los quita nadie", sostenía el presentador.