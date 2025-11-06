Juan del Val aclara su situación contractual en Atresmedia tras el revuelo del Premio Planeta: "Me puedo ir a Telecinco"

Juan del Val ha multiplicado su presencia en 'El Hormiguero' este jueves al sentarse en la mesa de Pablo Motos como entrevistado más allá de su puesto como colaborador en la mesa política del espacio de Antena 3. Y durante su visita con motivo de la publicación de 'Vera, una historia de amor', el guionista no ha dudado en mojarse sobre el aluvión de críticas que ha recibido tras ganar el Premio Planeta 2025.

"Todo el ruido que ha habido al final creo que le ha beneficiado. Vamos a hablar de lo que tú quieras, yo tengo ganas de hablar", ha anunciado el guionista de 'El Hormiguero' nada más arrancar su entrevista con Pablo Motos para dejar claro el tono con el que iba a atajar las críticas de su premiada novela. "Las críticas eran muy previsibles, era previsible que esto iba a suceder por muchos motivos", ha insistido.

Así, Juan del Val no ha dudado en buscar explicación a las distintas críticas que ha recibido por el galardón. "Por las que me llevo yo, porque efectivamente puede molestar mi éxito porque soy crítico con el poder en general sea de donde sea y el poder en este momento es el que es", ha comenzado explicando antes de señalar a Pablo Motos como el causante de muchos de los dardos que se le han lanzado.

Ayer salió a la venta ‘Vera, una historia de amor’, la nueva novela de Juan del Val con la que se ha llevado el Premio Planeta 2025 #JuanDelValEH pic.twitter.com/dbFWYRnocf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 6, 2025

"Yo creo que me llevo las mías, me llevo las de trabajar en 'El Hormiguero', me llevo un poquito las tuyas... Y me llevo las que corresponden a una guerra de grupos editoriales. A unos les va mejor que a otros y de repente se coge una dirección y dicen 'vamos a por este", ha continuado explicando el marido de Nuria Roca, que aún así ha insistido en el aspecto positivo.

"Mi alegría es muy difícil quitármela, removerme es un poco complicado, pero sí hay un momento en el que me sentí muy triste. Porque llamé a un amigo mío y estaba desolado, estaba destrozado por las críticas que estaba recibiendo", ha aseverado Juan del Val, lamentando cómo el aluvión de comentarios negativos contra él y su novela ha afectado a su círculo cercano.

"En ese momento entiendo que yo soy responsable de lo que yo hago y digo y lo asumo. Cómo no voy a asumir críticas que tienen que ver con una novela que yo publico y que no gusta a todo el mundo. La mía es una novela que puede gustar o no gustar, puedes estar de acuerdo o no conmigo, yo lo asumo", ha continuado explicando el guionista a Pablo Motos, desvelando el peor momento que vivió durante esa semana.

"Esos golpes son para mí, que me considero una persona bastante dura, pero ver a una persona de tu entorno que tú quieres bastante jodida... Eso me dejó fatal. De repente no quería salir de casa, pero también es verdad que me duró poco", ha resuelto entre risas Juan del Val, mostrándose agradecido con la gente que le ha felicitado por el galardón y quienes han comprado su novela.

"Cuando sales a la calle ves algo maravilloso, que es a la gente de verdad y empiezas a recibir un cariño fantástico. Pero es verdad que he reflexionado sobre todo lo que ha pasado", ha asegurado el colaborador de 'El Hormiguero', que según Pablo Motos, se tomó el tiempo de leer todas las críticas que había recibido. "Cuando me pongo a leer todo vi frustración de los demás, que de repente te la tiran a ti cuando tú no has hecho nada", ha señalado.

"Me parece que todos deberíamos hacer una reflexión, cualquier tipo que diga algo metiéndose conmigo genera esos titulares y genera su tráfico. Se va generando un tráfico de odio que es ficción, pero las redes sociales alimentan a los medios", ha subrayado Juan del Val, cargando contra los comentarios dañinos en redes. "Están por supuesto en su derecho, pero cuanto más odio más salgo. También al ver las críticas decía 'evidentemente no han podido leer la novela", aseguraba el autor de 'Vera, una historia de amor'.

Ha sido entonces cuando el ganador del Premio Planeta ha aclarado uno de los mayores bulos que se han difundido sobre él tras hacerse con el reconocimiento. "Esto a la gente no le interesa, pero a lo mejor a partir de ahora sí. Digamos que el 60% de las críticas fundadas que me han hecho han sido de que me han dado el Premio Planeta porque yo trabajo en Atresmedia", ha explicado el comunicador.

"En Atresmedia no trabajas, trabajas en 7yAcción que es mi productora y tú aquí mandas muy poquito", ha añadido Pablo Motos deteniéndolo entre risas para explicar la situación del guionista. "Para que se entere la gente que habla sin saber, habitualmente los presentadores importantes de las cadenas tienen contrato de cadena, eso significa que perteneces a un grupo del que no te puedes ir ni te pueden echar. Yo no lo tengo, mañana me puedo ir perfectamente a Telecinco, cosa que no sucederá", ha explicado Juan del Val.

"Más te vale", le ha espetado entre risas el presentador. "Me puedo ir perfectamente a TVE, que también te digo que no", ha bromeado el autor lanzando también un dardo a la televisión pública en plena guerra de audiencias con 'La Revuelta' de David Broncano. "Desde luego no me van a dar un premio por un contrato que no tengo, es absurdo", ha terminado sentenciando el colaborador del espacio de Antena 3.