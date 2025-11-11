'Y ahora Sonsoles' anticipa acciones legales de Lucas contra Andy tras lo que dijo en 'El Hormiguero'

Andy Morales visitó este lunes 'El Hormiguero' en la que era su primera entrevista en solitario tras su ruptura con Lucas González. Y como era de esperar, Pablo Motos le preguntó al cantante por los motivos que habían llevado a la separación del dúo tras más de 20 años de carrera. Este martes, 'Y ahora Sonsoles' ha revelado que Lucas estaría planteándose poner una demanda a su ex compañero.

Según el reportero Carlos García López, Lucas estuvo muy pendiente de todo lo que dijo Andy en 'El Hormiguero' para ver si podía interponerle una demanda por lo que señalara de él. "El entorno me dice que todo, o casi todo, son mentiras. Que cómo puede demostrar Andy todo lo que está diciendo", empezaba diciendo el periodista del programa de Sonsoles Ónega.

Asimismo, parece que Lucas González estaría destrozado tras lo que se vio en 'El Hormiguero' porque se siente "injustamente tratado" y considera que no se merece ese escarnio público. "¿Va a tomar medidas?", cuestionaba entonces Sonsoles Ónega a su compañero. Y era cuando el reportero informaba de la cuantiosa cantidad que le podría pedir Lucas a Andy. "Va por la justicia. Le quiere pedir, no es una cifra nimia, 150.000 euros por daños y perjuicios", revelaba dejando en shock tanto a la presentadora como a los colaboradores.

"Yo me alegro por Andy porque así a lo mejor delante de un juez sacamos los papeles y las cuentas y se demuestra si Andy dice la verdad o la mentira", reaccionaba Miguel Lago. "Hombre yo no creo que Andy se lo vaya a inventar", aseveraba Sonsoles sobre las declaraciones de Andy Morales a Pablo Motos.

Andy habla de la posible demanda de Lucas en 'El tiempo justo'

Lo más curioso de todo es que esta información de 'Y ahora Sonsoles' se daba a la vez que Andy Morales estaba en el plató de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat con motivo del lanzamiento de 'Marioneta', su primer single en solitario y hablando de la ruptura del dúo musical.

Y precisamente, Andy dejaba caer que tenía claro que su compañero le iba a demandar pero le daba igual. "No era mi idea hacer esto pero ha surgido y no puedo escurrir el bulto. Me llegarán demandas e historias y responderé como bien se pueda", comentaba Andy. "Yo creo que no te van a llegar demandas porque las demandas se ponen no se anuncian", le comentaba Joaquín Prat. "Yo creo que sí porque le puede el ego, pero vamos estoy súper tranquilo", insistía Andy. "Tampoco has dicho nada malo, has dicho que sospechas", terminaba diciendo el presentador.