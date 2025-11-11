Andy destapa el verdadero detonante de la ruptura de Andy y Lucas tras su pelea en 'El Hormiguero'

Para intentar hacer frente a la arrolladora visita de Rosalía en 'La Revuelta', Pablo Motos recibió este lunes, 11 de noviembre, en 'El Hormiguero' a Andy Morales. Se trata de la primera entrevista que concede el cantante tras la disolución del dúo Andy y Lucas, una separación que ha estado cargada de polémica.

Además, Andy aprovechó su visita al programa de Antena 3 para presentar 'Marioneta', su primer single como solista. Aunque, lo que más interesaba tanto al presentador como a la audiencia, era conocer qué hay de verdad en ese mal rollo con Lucas del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos.

El gaditano ha empezado dejando claro que él no quería hacer una entrevista contra Lucas, pero que su intención era contar su verdad. El cantante ha reconocido que, en muchas ocasiones han discutido y que desde el mes de mayo no tenía relación con él. "En mayo tuvimos una pelea muy gorda y a mí no me pareció eso de amigo", ha confesado, ratificando así la información aportada por diversos programas, como 'Fiesta'.

"En uno de los conciertos de la gira, él estaba mal y, en una de estas, que miro a su sobrino, me vino super cabreado para mí y me pegó una bronca que parecía mi padre. Cuando bajamos del escenario, me enfrenté a él. Nos separaron, aunque no nos llegamos a tocar", explica Andy. En ese instante, Pablo Motos le formuló una pregunta que dejó a su invitado un tanto descolocado: "¿Te tiró una botella, no?". A lo que él contestó, sin pelos en la lengua: "Sí, hubo objetos voladores".

La verdad de Andy sin Lucas #AndyEH pic.twitter.com/v9cFUIl3mR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

Andy reconoce sus peleas con Lucas

Eso sí, ha negado que hubiera una agresión física, como se llegó a decir en algunos programas. Esa noche acabó en el hospital, pero por otra causa ajena a la pela con su compañero de dúo. Aunque reconoce que desde el comienzo de su carrera siempre ha tenido fuertes encontronazos con Lucas y que, "por no tener una discusión", siempre le daba la razón.

"A la otra parte no le gustaba cómo mezclaba la música y cómo hacía las cosas", lamenta. Incluso ha llegado a confesar que, al inicio de su trayectoria como dúo, cedió a Lucas todos los derechos musicales, ya que eran unos niños. Por lo tanto, de su mítico tema 'Son de amores' no tiene ningún derecho. "Yo de Andy y Lucas nunca he visto nada de nada. Él me decía que no era tanto", explica.

Aunque los peores momentos entre ellos han sido en esta última etapa. Según cuenta, hubo problemas con los pagos que le hacía el que fuese su pareja artística, algo que a él no le cuadraba: "De un caché de 300.000 euros, a mí me quedaban unos 2.000 o 3.000 euros. Con los años me di cuenta de que había cosas que no me cuadraban". Pablo Motos quería saber cuantos ingresos recibió del último concierto, celebrado en el madrileño Palacio de Vistalegre. El cantante reconoce que "no tengo los números reales, pero hay una recaudación de 250.000 euros y a mí lo que me liquidan no llega a los 10.000".

Andy cuenta sin filtros toda la verdad sobre su relación con Lucas #AndyEH pic.twitter.com/vZmxs4xXA2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

Andy: “Lucas no quiso ponerme de coautor en la canción de ‘Son de amores’” #AndyEH pic.twitter.com/dQjs3Z73J5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

"No hablo con Lucas desde mayo", reconoce el cantante

"Yo con Lucas, desde mayo, en la pelea, mantengo la distancia. Yo con él no quería tener la amistad de antes. No hablo con él desde mayo, y las personas con las que hablo de su entorno son las que me cuentan la película", asegura. Además, explica que "yo he tenido que comprar este año entradas para mis conciertos. Él tenía 200 entradas en Madrid y a mí me dieron 22, y mendigando. Yo pensaba que tenía los mismos derechos y no. Era una guerra perdida, me llevaba el día enfadado. Estaba amargado".

Pese a lo mucho que se ha especulado, Andy ha querido dejar claro en 'El Hormiguero' que su nuevo tema, 'Marioneta', no está dirigido a Lucas. "¿Te has hecho un Shakira?", le preguntó directamente el presentador. A lo que él ha contestado: "Bueno, es verdad que se habla de cosas que son muy parecidas a las que he podido sentir y he pasado, pero esto es un desamor". "Lo que pasa es que ha coincidido… ¿No nos podemos ir a publicidad otra vez?", bromeó el artista, para evitar hablar del tema.

Pablo Motos también se ha interesado por saber qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando terminó su último concierto en Madrid. "Me sentí libre. No me lo creía. A los 20 minutos era libre, podía hacer lo que yo quisiera, sin que nadie me dijera nada", confiesa, sil filtros. "Ahora mis errores los asumo yo. Yo hablo con el corazón, yo soy así. Estoy cumpliendo un sueño, después de 23 años", ha sentenciado.