Joaquín Prat aclara si Andy ha cobrado por su visita a 'El Tiempo justo' y confirma su negativa a 'De Viernes'

Tras su visita a 'El Hormiguero' este lunes, Andy Morales ha dado el salto a Telecinco como entrevistado de Joaquín Prat en 'El tiempo justo' en su segunda entrevista tras lanzar al mercado su primer tema en solitario después de su controvertida separación de Lucas, su compañero de Andy y Lucas.

Como ya hiciera con Pablo Motos, Andy ha hablado largo y tendido con Joaquín Prat sobre sus problemas con Lucas González y todos los rumores sobre su mala relación en los últimos meses y por qué según él no ha estado igual de comprometido que su ex compañero. Así, Andy Morales aclaraba que desde el primer minuto Lucas le dijo que él se encargaba de todo y que confiara en él. "Yo nunca me he metido en lo que hacía y deshacía porque era entrar en peleas con él. He intentado no dar problemas y hacer mi trabajo y punto, pero ahora sí que lo llevo yo todo y sé lo que cuesta y lo que se gana", empezaba señalando el cantante.

Tras ello, Joaquín Prat y Andy hablaban sobre el conflicto que tuvieron Andy y Lucas en el concierto de Badajoz el pasado mes de mayo. "Yo mantuve el silencio y la otra parte dijo que no había pasado nada, yo sentí ahí que ya estaba todo roto y no era feliz. Estaba haciendo la gira por no fastidiarle la vida a los demás", confesaba.

Era entonces cuando 'El tiempo justo' recordaba lo que los programas de Telecinco dijeron en ese momento y como Arabella Otero se hacía eco de los mensajes que se había mandado con Andy. "Quizás se me malinterpretó pero yo le dije a ella que en ningún momento hubo contacto físico. Nos enfrentamos y hubo un forcejeo. Se metieron a separarnos, yo venía de una lesión de fútbol y ahí me terminé de romper", explicaba el cantante.

"Ahí estalla todo, ¿es la única vez que estuvisteis a punto de agrediros?", repreguntaba Joaquín Prat. "Si no nos separan ese día hubiéramos terminado uno de los dos muy mal, yo terminé en el hospital pero porque ya estaba mal", aseveraba Andy dejando claro que aunque Lucas se disculpó ese día todo se rompió porque no era sano ya la relación entre ellos. "Yo desde entonces no volví a hablar con él más allá de lo estrictamente profesional", añadía.

Andy aclara su guerra con Lucas junto a Joaquín Prat

Si hubo algo que terminó por explotar la relación entre los dos más allá de lo de Badajoz fue cuando Lucas grabó la docuserie 'Me quedo conmigo' en Mediaset Infinity cargando duramente contra Andy. "Me cabreó porque teníamos la gira pero además yo ya estaba trabajando en mi disco en solitario y tenía todo preparado para empezar en enero y pensaba que pinto aquí entonces", reaccionaba.

"¿Tienes sospechas de que él saca más tajada de la gestión de la que sacas tú solo por cantar?", le cuestionaba entonces Joaquín. "No sé si es sospechar o que no hace bien las cuentas porque a mí las mías si me salen y sé lo que estoy invirtiendo y no es barato", le contestaba Andy Morales. Y tras escuchar todos los ataques de Lucas en la docuserie citada, el cantante era claro con este dardo. "Yo voy a seguir haciendo música, él que siga viviendo de esto", sentenciaba.

"Yo no voy a entrar en su juego, no me interesa. Sé que ahora por la promoción el morbo es este y me da mucha pena, pero no voy a entrar en ese juego. Yo sé que me voy a morir haciendo música, más bien o más mal, y haciendo las cosas bien, el resto que haga lo que pueda", proseguía diciendo Andy Morales.

Finalmente, Andy dejaba claro que él no va a dar ninguna entrevista por dinero para hablar mal de Lucas. "Yo no pienso ganar dinero a costa de hablar de nadie ni meterme en problemas, no es mi estilo", destacaba. "Hoy estás aquí de promoción con la generosidad de querer hablar de todo", aclaraba entonces Joaquín Prat dejando claro que no iba a recibir ningún euro por la entrevista. "Esto no es como si te sientas en el plató de 'De Viernes'", apostillaba el presentador.

"He tenido esa oferta pero no me siento cómodo. Yo ayer estaba ilusionado con ir a ese otro programa pero fue un trago, lo pasé muy mal durante todo el día y aquí tampoco estoy feliz, yo quiero cantar, no quiero otra cosa, si te quieres quedar con cosas mías quédate pero déjame tranquilo", concluía confirmando que ha rechazado una cuantiosa oferta por ir a 'De Viernes' como ya avanzó Marta Riesco en 'No somos nadie'.