David Bustamante paraliza su entrevista con Susanna Griso a raíz de una pregunta de Paula Echevarría

David Bustamante ha regresado a 'Espejo Público' este jueves con un claro motivo tras su visita, presentar al mundo su nuevo álbum de estudio 'Inédito' y la gira que llevará a cabo por teatros alrededor de todo el país. Sin embargo, en cierto punto de la entrevista se vio obligado a frenar a Susanna Griso y su equipo de colaboradores cuando trataron que se pronunciase sobre un complicado tema personal.

El intérprete de 'El día que te vayas', que ya acudió este miércoles a 'El Hormiguero' para repasar todos los detalles de su nuevo álbum de estudio, arrancaba su encuentro con Susanna Griso sincerándose sobre como ha sobrellevado la exposición mediática durante las últimas dos décadas. "Las portadas en las que poso me encantan, las que no eran consentidas no", ha aclarado.

David Bustamante se planta ante lo que mencionan sobre Paula Echevarría en 'Espejo Público': "No viene a cuento"

"Cuando alguien te fotografía en tu tiempo libre siempre es incómodo, cuando no hay conformidad por ambas partes", continuaba explicando David Bustamante, reflexionando sobre cómo tras su meteórico ascenso a la fama con 'Operación Triunfo' ha protagonizado alguna que otra escena desagradable al ver invadida su intimidad. "Siempre que he salido de forma irascible, he sido provocado. Cuando te pican, al final yo tengo temperamento y me molesta", ha asegurado el cantante.

David Bustamante y Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Muchas veces he pensado: Poco he hecho", insistía el invitado de 'Espejo Público' ante la presentadora, que no se cortaba en preguntarle el momento en el que más al límite se ha encontrado por el acoso de la prensa. "A mí me han llegado a insultar cuando iba con mi hija por la calle de la mano", desvelaba el intérprete, aclarando que "no es agresivo" ni jamás protagonizaría un altercado.

Y no ha tardado en mostrar ese temperamento sobre el que reflexionaba cuando desde el sofá de 'Espejo Público' se ha mencionado a Paula Echevarría, ex mujer de David Bustamante y madre de su hija. "La única escena en la que yo le he visto un poco más irascible fue cuando se divorció de Paula Echevarría", ha apuntado Pilar Vidal. "Yo venía a hablar de la gira y no entiendo que estemos hablando de personas que no están aquí", ha frenado en seco el cantante, esquivando ese asunto.

"No viene a cuento", ha sentenciado finalmente a modo de advertencia, dejando claro que no pensaba cruzar esas líneas durante su visita al programa. Un claro aviso que Susanna Griso no ha tardado en acatar, redirigiendo la entrevista de nuevo en su proyecto musical. "Yo soy alegre, no me meto nunca con nadie ni en polémicas. Si reacciono mal es porque me pellizcan", explicaba el intérprete para dejar claro lo importante que es para él separar su vida privada de su carrera pública.