Vicente Vallés se planta y echa un capote al Gobierno ante las críticas de Susanna Griso: "No se le puede culpar"

Vicente Vallés continúa su periplo por los diferentes programas de Antena 3 para promocionar su nueva novela. Tras visitar 'Y ahora Sonsoles' y 'El Hormiguero', el presentador ha acudido este miércoles, 8 de octubre a Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Y aunque Vicente Vallés suele ser bastante crítico con el gobierno de Pedro Sánchez en sus editoriales de 'Antena 3 Noticias', el presentador le paraba los pies a la conductora de 'Espejo Público' para defender al ejecutivo. "La sensación que tengo, y a ti te pasará como a mí, es que el Gobierno nos crea un marco de debate y los medios hacemos seguidismo", aseveraba Susanna Griso.

"Hemos estado hablando de Gaza, a raíz del embargo que ahora finalmente van a poder aprobar, ahora se ha pasado al tema del aborto, ahora se sacará el tema de Franco como comodín... Todo esto, imagino, con la intención de aglutinar el voto de los partidos que están a su izquierda", proseguía opinando la periodista ante Vicente Vallés.

Sin embargo, el presentador de 'Antena 3 Noticias' no compartía el argumento de su compañera. "Yo creo que no se puede criticar a Moncloa por utilizar ese tipo de temas porque esos temas están en la actualidad", le replicó saliéndose de su discurso habitual en el que suele ser muy crítico con el ejecutivo de Sánchez.

Así, Vicente Vallés no se cortaba nada al darle la vuelta al argumento de Griso y situar el foco en la poca habilidad de la oposición para marcar la agenda y la actualidad. "Hay que ver más bien qué capacidad tiene la oposición de plantear los suyos y que sus temas, los que les interesan a ellos, se impongan sobre los que le interesan al Gobierno", sostenía el presentador.

Vicente Vallés defiende al Gobierno y cuestiona al PP tras la crítica de Susanna Griso

En ese sentido, el director y presentador de 'Antena 3 Noticias 2' no dudaba en defender el acierto del Gobierno al poner a Gaza en el centro de la actualidad. "Gaza es un tema del que hay que hablar, no se puede ignorar. Que hayan tenido la habilidad en Moncloa de plantear un debate lingüístico sobre si el problema es llamarlo genocidio o de otra manera es una habilidad política que ha tenido Moncloa para sobreponerse por encima de la oposición en este asunto concreto", recalcaba Vallés.

Además, Vicente Vallés considera que es un tema en el que el PP ha quedado muy fuera de juego. "Moncloa ha sabido encontrar la esquina concreta de ese asunto que le iba bien, han sido muy hábiles y no se puede decir otra cosa. La oposición no lo ha sido tanto", sentenciaba dejando a Susanna Griso algo descolocada.

Lejos de quedarse ahí, el periodista también ha sido bastante crítico con la estrategia que está llevando a cabo el PP. "El tema del aborto ha sido un disparo en el pie del propio PP al plantear ese tema en Madrid sin ninguna necesidad", añadía antes de recordar como Núñez Feijóo "apoyó una propuesta de Vox cuando no era necesario para que Almeida siguiera siendo alcalde de Madrid porque tiene mayoría absoluta".

Por todo ello, Vicente Vallés replicaba los argumentos de Susanna Griso de cuestionar al Gobierno por ser el que marca la agenda de los medios. "No se puede culpar a Moncloa de utilizar asuntos que le van bien, porque también la oposición intenta utilizar asuntos que le van bien. Aquí la cuestión es quién es más hábil utilizando unos asuntos que a cada cual le van bien", terminaba diciendo tras desarmar a su compañera.