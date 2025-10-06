Sonsoles Ónega se mete en un jardín con lo que suelta a Vicente Vallés y pide perdón a Ángeles Blanco

Vicente Vallés acudía este lunes a 'Y ahora Sonsoles' para promocionar su nuevo libro y antes de arrancar el programa, Sonsoles Ónega cebaba su visita conectando con él desde los pasillos de Antena 3 metiéndose en un jardín.

"Me acaban de decir que acabamos de cazar a Vicente Vallés que está de estreno, es decir que le vamos a robar un poquito de tiempo porque presenta nueva novela 'La caza del ejecutor'", empezaba explicando Sonsoles Ónega a su audiencia al arrancar el programa.

Justo después se dirigía a su compañero. "Oye Vicente estaba trataba de arrancarte algún gesto, ¿Dónde ibas a maquillarte?", le cuestionaba la presentadora. "Sí, ya va siendo la hora porque sino llego tarde a todo, a tu programa y al informativo", le aclaraba él. "No, por favor hoy no puedes llegar tarde porque está todo este plató y la audiencia esperando para que nos hables de tu libro y de tu vida", le advertía ella.

"Es que directora cuando me lo he encontrado le he dicho que me han contado montón de secretos tuyos y me ha dicho pues cuenta los menos posibles, así con solemnidad y ya he entrado asustada. ¿Vicente algo podré contar no?", le cuestionaba. "Bueno alguna cosilla sí, luego yo te cuento lo que sea razonable contar", le aclaraba el presentador de 'Antena 3 Noticias 2'.

"Me encanta Vicente. Nos acostamos contigo en el sentido literal, no en el sentido no literal de la palabra, pero ahora encima en la mesita de noche, Vicente Vallés y luego en este plató", añadía liándola y metiéndose en un jardín del que no sabía salir.

Por si fuera poco, al darse cuenta de su error, Sonsoles Ónega mencionaba en directo a la mujer de Vicente Vallés, Ángeles Blanco, presentadora de 'Informativos Telecinco 15h'. "A ver qué va a decir Ángeles Blanco, va a decir: 'señora, ¿qué dice usted?' Pero ustedes me han entendido, estamos ya para irnos a dormir cuando está Vicente, luego dormimos otro rato con Pablo", soltaba. "A que la terminas de liar", le advertía María del Monte al ver que volvía a meter la pata. "Sí, cállate porque cállate bonita", terminaba diciendo Sonsoles.