Vicente Vallés responde en estos términos a quienes le sitúan en la "fachosfera" en 'El Hormiguero'

Este miércoles, 1 de octubre, Pablo Motos volvió a recibir en 'El Hormiguero' la visita de Vicente Vallés, quien abandonó prematuramente su informativo nocturno de Antena 3 para acudir al programa. Como cada vez que el periodista visita el formato, analizó junto al presentador algunos temas de actualidad.

El presentador de 'Antena 3 Noticias' lamentó las "actitudes trumpistas" que, según él, cada vez "están adoptando más políticos en occidente". "Sánchez puede tener alguna, pero también la tienen en Francia, en Gran Bretaña,… no se puede considerar que el trumpismo funciona en Estados Unidos y en España nada más. Pero se han ido normalizando y hay más políticos utilizando determinadas tácticas que antes no era normales y ahora sí", añadió.

"Aquellos que están en el poder intentan no dar nunca sensación de debilidad. Se ha considerado que una dimisión o un cese puede ser considerado como debilidad y, por tanto, ningún gobierno acepta dar alguna imagen de debilidad", asegura Vicente Vallés. Esto, en su opinión, "es trasversal, afecta a todos los partidos político".

Pablo Motos aprovechó la ocasión para pedirle al periodista que pronosticara el futuro de Pedro Sánchez, en el caso de que perdiera las próximas elecciones generales, pese a que todavía quedan dos años para celebrarse. "Es muy difícil que el partido lo eche porque tiene un control enorme sobre la estructura del partido", afirma el invitado. Y añade: "Va a depender exclusivamente de su propia voluntad".

Vicente Vallés responde a quienes le incluyen en la 'fachosfera'

A continuación, Vicente Vallés también dio su parecer sobre los partidos de la oposición: "Es un lugar en el que hace mucho frío y en el que es muy difícil acertar con la estrategia a seguir para arrebatarle el poder a quien está en el Gobierno".

El presentador de 'El Hormiguero' no dudó en preguntar a su invitado si le "consta que en Moncloa ven su informativo", donde, cabe recordar, no para de dar palos a Pedro Sánchez y al resto del Gobierno. "Supongo que verán todos los informativos, no solo el mío", contestó, muy diplomático. Y deja claro que "el periodismo nació para ser crítico con el poder, en términos generales". "Para fiscalizar la actualidad. Se fiscaliza en democracia hacia todos, pero, muy principalmente, hacia quienes tienen las herramientas del poder", agregó.

A raíz de esto, Pablo Motos le preguntó si le "fastidian las etiquetas": "Supongo que estás dentro del club de la 'fachosfera'". Un término que inventó Pedro Sánchez para hacer referencia a los medios críticos con su gestión. Sin pelos en la lengua, Vicente Vallés respondió: "Las etiquetas son inevitables en estos tiempos y no conozco a ningún periodista al que no le hayan colgado alguna, de manera que somos uno más a los que también se las cuelgan".

Por otro lado, el periodista ha asegurado que "Pedro Sánchez está en un gran momento". Tras lo cual ha explicado los motivos de su afirmación: "Advirtió en una reunión del comité federal del PSOE que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, y efectivamente, eso está haciendo". Además, recordó que ya tendría que haber presentado los Presupuestos Generales del Estado y que, "por tercer año consecutivo no se ha hecho y todo sigue para adelante".