Preguntan a Vicente Vallés por lo que está haciendo Pepa Bueno en TVE y lo resume en tres palabras contundentes

Vicente Vallés ha arrancado la nueva temporada televisiva desde 'Antena 3 Noticias' con un nuevo rostro en su franja de la actualidad, el de una vieja conocida: Pepa Bueno, que regresó la pasada semana a TVE asumiendo los mandos del 'Telediario 2'. Y el periodista no ha dudado en sincerarse sobre el recuerdo que guarda de su época trabajando juntos y cómo vivió la entrevista de Pedro Sánchez en La 1.

La periodista oficializó su regreso a la cadena pública el primer día de septiembre por todo lo alto, consiguiendo que Pedro Sánchez ofreciese su primera entrevista tras más de 14 meses. Una primicia del 'Telediario' que ha levantado todo tipo de reacciones a lo largo de la última semana, incluida la de los rostros de otras cadenas, como el presentador de 'Antena 3 Noticias'.

Vicente Vallés sobre la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en TVE: "Me pareció correcta"

"Me pareció una entrevista correcta, como todas las que hace Pepa Bueno, no solo en TVE, sino las que hacía en la SER y El País. Ha sido muy buena periodista y lo sigue siendo", ha asegurado Vicente Vallés en una entrevista para Informalia en la que también se ha pronunciado sobre su relación con la periodista. Y a la pregunta de si recibiría al presidente del Gobierno en el informativo de Antena 3, el periodista se ha mostrado algo escéptico.

"En Antena 3 solemos tener un poco repartido los contenidos y en el informativo es muy extraño que hagamos entrevistas...", lamenta el rostro de Atresmedia, proponiendo 'Espejo Público' como el espacio propio de la cadena para este tipo de encuentros. "Pero, por supuesto, no me niego a entrevistar al presidente del Gobierno. Nadie se negaría. El presidente del Gobierno da entrevistas cuando él cree que es conveniente concederlas. Ahora la ha dado en TVE, otras veces en unos medios sí y en otros no", aclara el comunicador.

A su vez, lanza una clara advertencia sobre las críticas a Pedro Sánchez por sus escasas entrevistas a lo largo del año pasado. "Esas son decisiones políticas que se adoptan en Moncloa, pero por parte de este Gobierno y de los anteriores. Lo de dar o no entrevistas, no es algo solo de Sánchez", explica Vicente Vallés, que no se atreve a opinar si la entrevista del presidente en el 'Telediario 2' fue una estrategia para concentrar audiencia en el gran estreno de Pepa Bueno.

Sobre su nueva competencia en La 1: "Tengo buena relación, seguro que a partir de ahora la estrecharemos"

"No lo sé, no tengo ningún dato y no quiero especular sobre eso", resuelve el presentador de 'Antena 3 Noticias', que se pronuncia también sobre el regreso de la periodista y su buena relación. "He coincidido con ella en algún acto y le escribí cuando se anunció su nombramiento y le di la bienvenida a esta batalla que tenemos en las noches", confiesa el comunicador, recordando cuando trabajaron juntos en TVE junto a Carlos Franganillo, con quién también tiene amistad.

"Tengo buena relación, igual que con Pepa. Seguro que a partir de ahora estrecharemos esa relación como la tuve con Pedro Piqueras cuando estaba en activo", adelanta Vicente Vallés, que también se pronuncia sobre el liderazgo de su informativo en las noches. "Contamos qué pasa, por qué ocurre y las consecuencias que puede tener esas noticia. Hacemos un esfuerzo por aportar algo más, y eso ayuda a que tengamos un buen índice de audiencia", asegura el presentador.

Así, reflexiona sobre las claves de su éxito, dando especial crédito a la cadena y su estrategia. "Antena 3 tiene una programación muy potente en todos los tramos horarios. Eso hace que unos programas faciliten la audiencia de otros y viceversa. Por eso es la cadena con más audiencia y sus informativos son los más vistos", sentencia el rostro de Atresmedia.

Además, insiste en la importancia de "fiscalizar el poder" desde los medios y responde a los que señalan que la información de su informativo está politizada. "Llevo 40 años haciendo información y he fiscalizado a Felipe González, a José María Aznar, a José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy y ahora me toca fiscalizar a quien está en el poder. No solo yo, todos los periodistas, sea cual sea la línea informativa de su medio", advierte Vicente Vallés.