Revolución en 'Antena 3 Noticias', que estrena nueva línea gráfica y sintonía en el arranque de temporada

Este lunes 1 de septiembre es el día en el que arranca oficialmente la nueva temporada televisiva. Más allá de los regresos de rostros como Pablo Motos, Susanna Griso o Sonsoles Ónega, algunos espacios como el 'Telediario' de TVE y 'Antena 3 Noticias' se han renovado estéticamente.

Mientras el 'Telediario' de TVE ha renovado su línea gráfica coincidiendo con la nueva etapa de sus informativos con la vuelta de Pepa Bueno al 'Telediario 2', 'Antena 3 Noticias' ha renovado este lunes toda su imagen gráfica así como su sintonía.

La cadena de Atresmedia ha aprovechado el inicio del nuevo curso para hacer algunos cambios estéticos en sus informativos, que mantienen a todos sus rostros con Manu Sánchez liderando el informativo matinal, con Sandra Golpe en 'Antena 3 Noticias 1', Vicente Vallés y Esther Vaquero en 'Antena 3 Noticias 2' y con Matías Prats y Mónica Carrillo en el informativo del fin de semana.

Cabe destacar que 'Antena 3 Noticias' ha apostado por una sintonía bastante lidera sin gran tensión. Mientras que en los grafismos la cadena ha apostado por una imagen minimalista y apostando por el gris, el negro, el blanco y el amarillo como paleta de colores.

De este modo, 'Antena 3 Noticias' prescinde del color corporativo de la cadena. Es decir el naranja deja de aparecer en los informativos de la cadena apostando por una paleta de colores que puede recordar a la de 'Mañaneros 360'.

Por último, 'Antena 3 Noticias' también ha renovado su logo pasando a ser la mosca corporativa de Antena 3, la conocida como "castaña" junto a un 3 y a una N en mayúscula, que aparece en todo momento en la parte inferior de los rótulos.