Susanna Griso eleva este recado a la dirección de Atresmedia por la diferencia de presupuesto entre ella y Pablo Motos

Este domingo, 31 de agosto, Susanna Griso apareció por sorpresa en el plató de 'Antena 3 Noticas Fin de Semana', donde se pudo reencontrar con Matías Prats y Mónica Carrillo. Los presentadores del informativo le preguntaron por las novedades de la nueva temporada de 'Espejo Público', que cumple 20 años en antena, los mismos que 'El Hormiguero' de Pablo Motos’.

La periodista desveló algunas de las nuevas secciones con las que contará este nuevo curso televisivo: "Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuche todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país".

Sussana Griso contará con tres nuevas secciones de cara a esta temporada. El exdirigente de Ciudadanos Albert Rivera, se pondrá al frente de 'El Observatorio con Rivera'. En esta sección, analizará diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y con el mundo. No será el único expolítico que se incorpore a 'Espejo Público', ya que también lo hará Josep Borrell.

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad abordará los grandes temas de actualidad a nivel internacional, como el conflicto en Oriente Medio o el de Ucrania, así como el mandato de Donald Trump en Estados Unidos y las consecuencias que está teniendo para el resto del mundo.

El dardo de Susanna Griso a Atresmedia

En la tercera nueva sección, 'Generación Calatayud', el juez Emilio Calatayud analizará de forma puntual los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y la Justicia en nuestro país. Tras desvelar todas las novedades de esta nueva temporada, Matías Prats deseaba a su compañera otros veinte años más, lo que llevaba a Susanna Griso a bromear con el asunto y, de paso, lanzarle un dardo a Atresmedia y a Pablo Motos.

"20 años 'El Hormiguero', 20 años 'Espejo Público'. Podéis hacer una fiesta juntos y ahorraros un dinerito", ironizó el presentador de 'Antena 3 Noticias'. "Pues a mí me vendría muy bien, porque le dan más presupuesto que a mí", sentenció Susanna Griso.