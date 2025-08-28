Susanna Griso se adelanta a Ana Rosa con una declaración de intenciones ante su regreso a 'Espejo Público'

Con agosto a punto de terminar, son muchos los rostros y programas que ya están anunciando su regreso tras las vacaciones de televisión. La última en hacerlo ha sido Susanna Griso. La presentadora ya avanza su vuelta a 'Espejo Público' en Antena 3.

Así, la cadena de Atresmedia ya anuncia el estreno de la nueva temporada de 'Espejo Público' para el próximo lunes 1 de septiembre a las 9:00 horas. Así, la catalana regresará a su puesto el mismo día que lo hará también Sonsoles Ónega en la tarde y Pablo Motos en el access prime time.

De esta manera, Susanna Griso se adelanta a la que es su gran rival: Ana Rosa Quintana, que además este año ampliará la duración de su programa para luchar frente a frente de 9:00 a 13:30 horas. En este sentido, cabe recordar que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' volverá el lunes 8 de septiembre.

"¡Qué estamos ya de vuelta!", avisa Susanna Griso a la audiencia de 'Espejo Público'. "Yo ya estoy aquí, las maletas deshechas, los micrófonos están preparados y la atención puesta en todo lo que sea noticia para contártelo, analizarlo contigo y pasar un buen rato juntos", prosigue diciendo la presentadora en esta promo en la que se pasea por el plató del programa.

Susanna Griso, sobre su nueva sección: "Me voy a mojar"

Antes de terminar, la presentadora lanza un órdago a los espectadores. "Solo falta que vuelvas tú. Te espero, aquí en 'Espejo Público'", conluye Susanna Griso en la promo de su regreso tomando el relevo de Lorena García, Miquel Valls y Gema López, que se han encargado de presentar 'Espejo Público' durante sus vacaciones.

Pero este jueves, 'Espejo Público' ha lanzado una nueva promo en la que se avanza que el programa contará con una nueva sección de sexo y con nuevos fichajes. "Hay nuevos fichajes y con alguno vas a flipar", le advierte la IA al presentador dándole como pista Soria. Y cuando le anuncian que va a tener que hablar de sexo, la catalana ha sido clara. "Tranquilo, que me voy a mojar y a divertir más que nunca".