Resumen de la última gala de 'Supervivientes 2026': Giro de mecánica, 2 castigados y una salvación contra todo pronóstico

'Supervivientes 2026' ofreció este martes 7 de abril la quinta gala de 'Tierra de Nadie' en Telecinco con Ion Aramendi y María Lamela al frente. Y además de su imprevisible ceremonia de salvación, que se saldó con la inesperadísima liberación de Ivonne Reyes, la emisión culminó con varios concursantes como prelíderes, con dos castigados y con un anuncio trascendental que dará vuelco al rumbo de la edición.

Tras el indulto sorpresa de Ivonne, los concursantes se sometieron a un duro y emocionante juego de prelíder. Titulado 'El castigo de Éfira', los supervivientes disputaron en dos rondas -una por cada playa- una prueba de resistencia y de coordinación que era crucial de cara al collar de líder de este próximo jueves.

Cada participante debía mover una bola a lo largo de un circuito con los pies y las manos atados. Para avanzar, tenían que arrastrarse impulsando la pelota únicamente con la cabeza y con pecho a tierra desde el punto inicial hasta la meta. Los dos peores de cada equipo quedaban desclasificados para el juego de líder.

Tras un esfuerzo extenuante y desgarrador, se clasificaron Aratz, Borja, Maica, Claudia, Alba, Alvar, Gerard, Teresa, Darío, Almudena y Nagore. Todos ellos se medirán este jueves 9 de abril para optar a un collar que -recuerden- otorga el preciado poder de la inmunidad en las nominaciones y el de la designación directa.

En otro orden de cosas, se llevó a cabo la asamblea de la 'Zona Roja', dinámica que ha regresado tras el parón de la semana anterior. En ella, los concursantes de cada playa se congregaron para abordar cara a cara los conflictos de la convivencia y votar al integrante merecedor de un severo castigo.

Los elegidos fueron Alvar Segui de la Quadra Salcedo por Playa Victoria y Claudia Chacón por Playa Derrota. Sin embargo, esa sanción podía convertirse en algo totalmente diferente gracias al poder de Poseidón. Algo que finalmente no pasó. Los designios del Dios griego de los mares quisieron que ambos resultaran castigados con dos inflexibles encomiendas.

Por un lado, Claudia deberá recolectar en solitario doscientas almendras antes de la gala de este jueves. Por otro, Alvar se enfrentará a la misión de pescar cinco capturas en ese mismo lapso de tiempo y sin ayuda de ningún compañero. En caso de incumplirse estas órdenes, sus respectivos equipos sufrirán una sustancial reducción de la dotación semanal.

Por último, la gala 5 de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' concluyó con una noticia que dará un giro necesario a la presente edición. "Después de 35 días de aventura, el jueves viviremos un cambio de equipos", anunció Ion Aramendi a través de un pergamino. Así, se buscará sacudir la convivencia, generar nuevas tramas y dinamizar las nominaciones.