La 1 de TVE cancela esta semana 'Late Xou': Marc Giró se queda sin emisión y Broncano cambia de horario

El próximo martes, 18 de noviembre, RTVE modificará la programación habitual del access prime time y el prime time de La 1, según aparece reflejado en la EPG. El motivo es que la cadena pública ofrecerá el partido de fútbol entre España y Turquía, previo a la Copa del Mundo.

El encuentro se emitirá entre las 20:30 y las 22:35 horas. Por lo tanto, afectará a 'Aquí la Tierra', la segunda edición del Telediario, 'La Revuelta' y 'Late Xou'. Según el avance de programación, el programa divulgativo previo al telediario suspenderá su emisión, mientras que el informativo se emitirá en el descanso del partido, como es habitual.

Por su parte, el programa de David Broncano se retrasará hasta las 22:35 horas, y el de Marc Giró será eliminado completamente de la parrilla de RTVE esta semana. Su lugar lo ocuparán dos entregas repetidas de 'La Revuelta'. Es posible que una de ellas sea la visita de Rosalía, que concedió al programa su máximo histórico de audiencia. 'Late Xou' retomará su emisión el martes 25 de noviembre con nuevos invitados.

Esta no es la primera vez que RTVE modifica su programación para emitir algún encuentro futbolístico. De hecho, 'La Revuelta' y 'Late Xou' han alterado en infinidad de ocasiones su emisión para ser sustituidas por algún partido importante, como es el caso del España-Turquía del próximo martes.

