Valeria Ros desvela en 'La Revuelta' en qué se gastó el dinero de 'MasterChef': "Me lo fundí todo"

Este miércoles, 12 de noviembre, Valeria Ros ha regresado a 'La Revuelta'. La colaboradora se ha mostrado muy orgullosa de que, en parte gracias a ella, tanto Gabriel Rufián como Rosalía visitaran el programa de TVE.

Y es que, el pasado 8 de octubre, Valeria Ros explicó en 'La Revuelta' una noticia que había leído sobre su supuesto despido del espacio presentado por David Broncano. "En verano estaba tranquila en casa, hasta que recibo un email de un periodista diciendo que se había enterado de que no seguiría en la nueva temporada", comentó la humorista.

Por si esto fuera poco, "semanas después me encontré con una noticia que decía que habíais vuelto con la nueva temporada y el único cambio es que prescindíais de mí". Al mostrar el artículo, Broncano se fijó en otro titular que decía que sus entrevistados más deseados eran Rosalía, Rufián y algún exconcursante de 'OT'. Así es que el presentador se marcó como objetivo llevar a los tres al programa.

Tras Gabriel Rufián y Javián ('OT 1'), el pasado lunes 10 de noviembre era Rosalía la que, por primera vez, visitaba 'La Revuelta', una visita con la que el programa batió récord de audiencia. Por lo tanto, Valeria Ros se sentía parte responsable de haber ayudado a cumplir este objetivo, mostrándose muy orgullosa de ello: "Me tachaban por muerta, y en las noticias aparecían Rufián y Rosalía, y han terminado viniendo. Se ha cumplido y con récord de audiencia".

Valeria Ros desvela en qué se "fundió" todo el dinero de 'MasterChef'

Tras esto, la colaboradora contó que venía de haber estado en Eurodisney con su hija: "2.700 euros dos noches de hotel y sin desayuno. Nos levantamos por la mañana y nos colamos… Nos pillaron y nos echaron del castillo de las princesas". De hecho, desveló en que se había gastado todo el dinero obtenido en 'MasterChef Celebrity': "Todo el dinero de 'MasterChef' fundido en Eurodisney. Me he quedado 'Frozen'", bromeó, haciendo referencia a la protagonista de la película del mismo nombre.

A raíz de esto, Broncano le preguntó cómo iba su paso por el talent culinario de TVE: "Falta un programa, me han chutado. Pensaba que iba a ganar, pero me ha ganado Parada", explicó la cómica. Sin embargo, aunque esta expulsión ya había sido emitida por televisión, pilló por sorpresa a una chica del público que, si bien seguía el talent culinario, todavía no había llegado a esa entrega, pese a haberse emitido hace un mes. "Perdón, te he hecho spoiler", lamentó Valeria Ros, entonando el mea culpa.