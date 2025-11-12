Sarah Santaolalla recuerda lo que Rosalía decía de Vox tras su entrevista en 'La Revuelta' y arrasa

La visita de Rosalía a 'La Revuelta' ha dado para mucho y no es para menos tras haber batido todos los récord al conseguir el programa más visto de David Broncano en La 1 con un 20,4% y 2,7 millones de espectadores. Son muchos los rostros que se han manifestado y una de las que no ha dudado en hacerlo ha sido Sarah Santaolalla.

Así, la colaboradora de 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas lenguas' no dudó en aplaudir la visita de Rosalía a David Broncano y algunas de las declaraciones que la cantante catalana dio en el programa de access de La 1.

En ese sentido, Rosalía aseguró que "siempre me digo 'sé libre, que le jodan a quien esté mirando'" ante las críticas que suele recibir por su forma de actuar y a la hora de componer sus canciones. Una filosofía de vida que parece representar mucho a Sarah Santaolalla.

Y es que no hay que olvidar que Sarah Santaolalla recibe cada día un sinfín de críticas y de ataques por parte de la derecha y la ultraderecha, que incluso han llegado a pedir su despido de RTVE. "Rosalía, te entiendo tanto", escribió la politóloga en su cuenta de "X".

Después, para demostrar lo mucho que se siente representada en la cantante, Sarah Santaolalla fue un paso más allá al recuperar el mensaje que en su momento publicó Rosalía sobre el partido de ultraderecha al decir "Fuck Vox".