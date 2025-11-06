Sarah Santaolalla tarda solo un minuto en desmontar a Isabel Durán su barbaridad del franquismo

TVE estrenó este miércoles el documental 'La democracia no se hará sin nosotrxs' que hace un viaje por los recuerdos de las personas que lucharon para traer la democracia a España tras el franquismo. Tras recordar algunos fragmentos en 'Directo al grano', Isabel Durán no dudaba en cargar contra Palestina provocando que tanto Marta Flich y Gonzalo Miró como Sarah Santaolalla se echaran encima de ella.

"Desde la muerte de Franco hace 50 años hasta las primeras elecciones democráticas del 77 fueron dos años para acabar con las leyes machistas y retrógradas, para salir a mostrar orgullo de lo que hasta ese momento estaba prohibido", recalcaba Gonzalo Miró.

Más información El público dicta esta sentencia al estreno de la docuserie sobre el franquismo en TVE y hay unanimidad

A la vuelta del vídeo, Marta Flich revelaba que los colaboradores no paraban de hablar por lo bajini. "Yo no lo he vivido pero os digo una cosa, esto que acabamos de sacar que nos parece terrorífico a todos es lo que se vive en Palestina, esa Palestina que quiere la izquierda que gane", soltaba Isabel Durán. "Pero estamos hablando de la dictadura, Isabel", le recordaba la presentadora de 'Directo al grano'.

"Has hilado fino, ¿ehhh?", le comentaba por su lado Gonzalo Miró. "Ahora sacas a ETA y a Venezuela y ya estamos todos", apostillaba con sorna Marta Flich antes de que Isabel Durán siguiera con su argumento. "Esto es Venezuela", se escuchaba decir con sorna a Sarah Santaolalla. "Lo que digo es que esta es la Palestina que la izquierda española sale a la calle. Las condiciones de la mujer son las que acabáis de sacar", incidía la periodista.

"¡Pero que estamos hablando del franquismo Isabel!", le repetía Marta Flich. "Pero es que en España no se las lapida ni se las mete en la cárcel, en Palestina sí. Esto es Palestina hoy, la que queréis que gane", seguía defendiendo Isabel Durán. "Si quieres otro día hacemos especial Palestina y vemos lo del genocidio y Netanyahu y todo lo que quieras pero ahora estamos viendo y hablando del franquismo", terminaba diciendo Flich. "Pero si es que es la realidad, estos son vuestros ídolos de Palestina", volvía a decir Durán.

Isabel Durán (@IsabelDuran_ ): "Esto que nos parece terrorífico es lo que se vive en Palestina. Las condiciones de la mujer son exactamente las que acabáis de sacar", después de ver un fragmento de 'La democracia no se hará sin nosotroxs'.



🔴#DirectoAlGrano6N pic.twitter.com/ZAQS5Z3bF4 — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) November 6, 2025

Sarah Santaolalla replica a Isabel Durán tras comparar el franquismo con Palestina

Después era Sarah Santaolalla la que no dudaba en desmontar lo que acababa de escuchar de su compañera. "La realidad es que algunos quieren traer estos tiempos al hoy e incluso desean y hacen apología del franquismo desde un escaño del Congreso. Vemos estas imágenes que esto es servicio público para cuando ahora dicen que ahora hay nuevas generaciones que no saben lo que pasó y se enteren de lo que pasaba en este país, que te podías disfrazar después de unos años prohibidos, pero la realidad es que te pegaban un tiro en la nuca si tenías un discurso distinto al régimen", exponía la politóloga. "La ETA quieres decir", soltaba Isabel Durán.

"Romantizamos ciertas cosas y no la mujer dependía de un hombre, primero de un padre y después de un marido, incluso les necesitaban para abrir la cuenta de un banco", trataba de decir Sarah Santaolalla. "Y en Palestina", volvía a decir su compañera. "Tu hablarás mucho de Palestina y de Venezuela y de Otegui pero la realidad es que se llamaba Francisco Franco y esto pasaba en España y algunos quieren volver a unos tiempos muy negros y oscuros", concluía Sarah Santaolalla.