Gonzalo Miró deja con el agua al cuello a Isabel Durán en 'Directo al grano' (TVE): "Es muy tramposo"

Hace unos días Gonzalo Miró se enfrentaba con Isabel Durán en 'Directo al grano' y este jueves ha vuelto a suceder cuando el copresentador de Marta Flich no toleraba que la periodista tratara de defender la sanidad de la Comunidad de Madrid atacando a la de Cataluña.

Todo se producía en pleno debate sobre lo sucedido con los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía y cómo cientos de ciudadanos están denunciando lo abandonado que está el sistema público de salud andaluz desde la llegada de Juanma Moreno Bonilla a la presidencia.

"Lo que hay que hacer es resolver los problemas graves que está habiendo en el sistema nacional de salud en distintas comunidades autónomas y uno de ellos por cierto el que más privatiza la sanidad pública de toda España es Cataluña y ahora gobierna un socialista, es un modelo que venía de los convergentes y los socios nacionalistas y no lo ha cambiado", defendía Isabel Durán antes de que Marta Flich y Gonzalo Miró conectaran con Mónica García.

Así, los presentadores de 'Directo al grano' entrevistaban a la Ministra de Sanidad, que no dudaba también en cuestionar a Isabel Durán por los argumentos que estaba dando. "Esto es un fallo estructural de las bases más solidas debilitadas por el PP de nuestro sistema sanitario. Quería rebatir algo que han dicho en la mesa de que el sistema más privatizado es el catalán y no, hay que informarse y leer, los catalanes tienen otro sistema que está formado por entidades, la mayoría son entes públicos y tienen concierto con el 99% de las entidades públicas. Las comunidades que más privatizan son la Comunidad de Madrid y Andalucía", le replicaba la ministra a la colaboradora.

Tras la entrevista de Mónica García, Isabel Durán pedía el turno de palabra por alusiones después de que la ministra le desmintiera en directo. "Es que me ha desmentido una ministra y pido derecho de réplica", se quejaba la periodista cuando Marta Flich le daba la palabra a Ángel Expósito. "En Cataluña hay 56 hospitales, solo ocho son públicos de gestión directa. En Madrid los hospitales de titularidad pública y de gestión directa se llevan prácticamente todo el presupuesto y os voy a dar un dato seis hospitales públicos madrileños se encuentran entre los mejores del mundo, ninguno de Cataluña", defendía la periodista.

💥"Las Comunidades que más privatizan son la de Madrid y la andaluza y las Comunidades que más impuestos les regalan a los ricos que deberían ir dirigidos a la salud son la Comunidad de Madrid y la andaluza, Mónica García (@Monica_Garcia_G) en #DirectoAlGrano9O. pic.twitter.com/q8pKMD7pEa — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 9, 2025

Gonzalo Miró y Mónica García desmienten a Isabel Durán

Lejos de quedarse ahí, Isabel Durán cuestionaba que la ministra desmintiera unos datos que son oficiales. "Vamos a ser rigurosos, me parece fatal que no me hayas dejado darle los datos", se lamentaba la periodista. "El modelo catalán tiene un concierto con entidades públicas, pero da igual no vamos a desviar el debate, el interés y el foco está ahora en Andalucía y en las comunidades que no confían en el sistema sanitario público", le contestaba Mónica García a la que el programa le daba la réplica.

Justo después era Gonzalo Miró el que no dudaba en confrontar a Isabel Durán por atacar a Cataluña. "Antes puntualizar, Isabel, hombre yo entiendo lo que dices de la privatización de la sanidad en Cataluña pero Illa llegó ayer ehh", le replicaba el copresentador. "¿Ayer? Primera noticia. Vaya exclusiva acabas de dar, no ha tenido tiempo para meterle mano con todo el lío del independentismo y la amnistía, no les da para gestionar los problemas reales de la gente", le espetaba la colaboradora.

"No había ningún problema real, es que es un poco tramposo, es muy tramposo hacer responsable a Illa", trataba de decirle Gonzalo Miró a su compañera. "¿Tramposo?", repreguntaba ella. "Es tramposo hacer responsable a Illa de algo que lleva pasando en Cataluña décadas en las que Illa no era el responsable", sentenciaba el presentador.