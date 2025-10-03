Gonzalo Miró pone en su sitio a Isabel Durán en TVE con su gran palo: "Ya veo que te lo pasas por el forro"

'Directo al grano' ponía este jueves el foco en el último escándalo de sanidad en Andalucía, haciéndose eco de las más de 2.000 mujeres que pueden haber sufrido retrasos en la detección de cáncer de mama. Una cuestión que incendió la mesa de tertulia del espacio de La 1, haciendo que Gonzalo Miró firmase uno de los momentos más tensos de la emisión al enzarzarse contra Isabel Durán por su férrea defensa del funcionamiento del sistema sanitario andaluz.

Tras olvidar notificar los resultados de las mamografías realizadas por un error en el sistema, son 2.000 mujeres las que tendrán que repetir la prueba meses después, sin saber si su diagnóstico ha empeorado. Y una de las mujeres afectadas por los retrasos habituales de la sanidad pública no dudó en compartir su testimonio en el espacio de TVE, asegurando que tardó en conocer su diagnóstico seis meses y las consecuencias fueron "devastadoras".

Gonzalo Miró condena el retraso en las mamografías en Andalucía: "2.000 mujeres abandonadas por el gobierno"

"Lo que está pasando en la sanidad andaluza es tremendo. De hecho, es algo impropio de un país desarrollado. Son 2.000 mujeres, que se sepan, que se habrán tenido que sentir abandonadas por el Gobierno andaluz", comenzó sentenciando Gonzalo Miró con gesto serio junto a Marta Flich, condenando el garrafal error en el sistema andaluz y señalando de lleno al Partido Popular.

"Solo hay que ponerse en el lugar de cualquiera de ellas, que han tenido un diagnóstico tardío, que puede ser la diferencia entre vivir o morir", insistió el presentador de 'Directo al grano', alertando sobre la magnitud de un error en esta materia. "Habrá casos de mujeres que se hicieron las pruebas y pensaron que estaban bien y ahora estarán muy asustadas", añadió el comunicador, poniendo el foco en la preocupación de miles de mujeres que confiaron en el resultado de su prueba inicial.

"Debería tener consecuencias, no solo en forma de dimisiones, sino en apostar por la salud pública, por dotar de recursos a la salud pública, que es fundamental en todos estos caso", insistió Gonzalo Miró, sentenciando que se trata de "una sanidad pública que no está cuidando nadie en este país" a rasgos generales. "Está yendo cada vez peor y aquí vemos las consecuencias", subrayaba el compañero de Marta Flich, sin ocultar su indignación.

"Quieres hacer el malabarismo de echarle la responsabilidad a Pedro Sánchez, pero no tiene nada que ver"

Pero el antiguo colaborador de 'Espejo Público' no se quedaba ahí. "Si esto hubiera pasado en el caso de los hombres, ¿nos habrían abandonado a nuestra suerte como han hecho con estas 2.000 mujeres?", preguntó entonces a sus compañeros antes de que Isabel Durán tomase la palabra para desviar la responsabilidad de esta "tragedia" del PP Andaluz y disparar contra Pedro Sánchez.

"Es muy grave lo que está pasando en Andalucía, pero también que las mujeres no dispongamos de tratamientos de cáncer porque quieren ahorrarse dinero como las pulseritas antimaltrato", señaló la colaboradora de 'Directo al grano', obteniendo una réplica casi inmediata de la presentadora. "Es un hecho que hay una desinversión, concretamente en las comunidades gobernadas por la derecha", sentenció Marta Flich.

Pero Gonzalo Miró no tuvo el mismo temple a la hora de dirigirse a su compañera de mesa. "La sanidad pública española es cada vez peor, digas lo que digas, porque cada vez se privatiza más. Quieres hacer ese malabarismo de intentar echarle la responsabilidad a Pedro Sánchez, que en esto no tiene nada que ver, pero la realidad es que casi todas las competencias en sanidad pertenecen a las comunidades autónomas", le reprochó el presentador a la periodista.

"No te gusta que te interrumpan y veo que te lo pasas por el forro"

"Supongo que me dejaréis responder", esgrimió Duran mientras el presentadora trataba de finalizar su alegato. "Un momento, por favor. Que luego a ti no te gusta que te interrumpan", le reprendió Miró con gesto serio. "No hagáis demagogia por la salud", espetó una vez más la colaboradora subiendo el tono, lo que terminó por agotar la paciencia del comunicador. "A ti no te gusta que te interrumpan y ya veo que te lo pasas por el forro. Luego cuando te interrumpan a ti no te quejes", denunció el compañero de Marta Flich elevando el tono.

Así, Isabel Durán insistió en que esta polémica "no se debe ideologizar", tratando de alejar el foco del PP de Juanma Bonilla. "Es una gran tragedia para cada una de las mujeres. Igual que por cada mujer maltratada que ha tenido una pulsera de AliExpress", señalaba la colaboradora tratando de cargar de nuevo contra el gobierno central, pero la presentadora la cortó de lleno asegurando que se trataba de "un bulo" y pidiéndole "por favor" cesar sus comentarios por debajo de sus compañeros.