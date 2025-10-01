El gesto que Gonzalo Miró le hace a Andrea Levy y que capta una cámara de TVE: "No me hace gracia"

El Ayuntamiento de Madrid se encuentra en el punto de mira después de lo que han acordado PP y Vox sobre el aborto. Un asunto que en 'Directo al grano' han debatido y que ha llevado a Gonzalo Miró a no contener la risa con la defensa que hacía Andrea Levy de su partido.

"Mientras el PP de Madrid va a lo suyo y se acerca cada vez más a Vox, eso es así. El Ayuntamiento obligará a las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo a ser informadas de algo llamado síndrome post aborto que comparan con haber estado en la guerra de Vietnam", empezaba señalando Marta Flich. "Una medida que el PP toma a propuesta de Vox y que la oposición ha tachado de ideológica, el alcalde de Madrid ha dicho que ellos son el partido de la vida", añadía Gonzalo Miró.

Después, 'Directo al grano' analizaba esta propuesta de Vox y las declaraciones de Carla Toscano, la concejala del partido de ultraderecha, y como lo del síndrome post aborto es algo que han desmentido los científicos y expertos siendo algo que solo defienden los grupos antiabortistas de ultraderecha.

Y después de que colaboradores como Esther Palomera y Emilio Delgado cuestionaran como el PP sigue virando hacia la ultraderecha queriendo recortar derechos. "Yo creo que en vez de llamarse PP deberían llamarse Vox porque son lo más parecido a Vox. En este planteamiento además de mala fe porque la hay hacia las mujeres hay una ignorancia supina porque en la ley ya se obliga al facultativo a entregar información a la mujer que va a consulta. Son una panda de ignorantes y recuperan asuntos temas que son derechos conquistados que el PP no quiere reconocer que son derechos por su viaje enésimo al centro", destacaba Palomera. "El viaje al centro está siendo eterno porque empezó hace muchos años", reaccionaba Gonzalo Miró.

"Bueno algunos hemos sido de centro siempre", le contestaba Andrea Levy provocando que Gonzalo Miró no pudiera reprimirse una carcajada. "A mí no me hace gracia lo que he dicho", le replicaba la política del PP. "A mi sí", le contestaba el presentador. "¿Te ríes de que sea de centro?", repreguntaba Levy.

"Yo al PP no le he visto nunca de centro, jamás y por eso me río", le soltaba entonces Gonzalo Miró sin pudor. "Pues no le habrás visto tú porque estás dando muchas vueltas. Que el PP ha reconocido que el aborto es un derecho asistencial lo ha reconocido, pero la información que se está dando aquí es que el Ayuntamiento de Madrid no tiene hospitales donde se practican operaciones quirúrgicas por tanto es falso lo que se está diciendo. Yo ayer escuché la intervención de Vox y se lo dije a Carla Toscano, creo que estas cosas cuando uno está en política está bien que ponga su carga religiosa pero no se la puede imponer ni a los médicos ni a las mujeres que van a abortar", terminaba diciendo Andrea Levy.

Tras ello, la política del PP volvía a hacer referencia a Gonzalo Miró y su risa. "Aunque a Gonzalo no le parezca que algunos no estamos en el centro yo siempre lo he sido", añadía. "Entonces por que votáis que sí, es lo que no entiendo", terminaba contestándole el presentador de 'Directo al grano'.