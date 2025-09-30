Gonzalo Miró le lee la cartilla a Ayuso ante su bulo del día en Ana Rosa y avisa de esta determinación en TVE

Si este lunes se ponía el foco en la comparación de Isabel Díaz Ayuso del genocidio con la Fórmula 1 y Fernando Alonso, este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid ha provocado la indignación del PNV y del lehendakari vasco por soltar un gravísimo bulo en su entrevista con Ana Rosa Quintana. Algo que ha provocado que Gonzalo Miró le leyera la cartilla a la política en 'Directo al grano'.

Todo empezó cuando Isabel Díaz Ayuso acusó falsamente a Imanol Pradales, el lehendakari de haber profesado una amenaza al usar un cántico que en su día utilizaba ETA. "Me mandó un recado importante. Es lo que se decía antaño y me parece altamente preocupante, y estos son socios del Gobierno. Ayuso, que te estamos siguiendo", aseguró la presidenta madrileña ante Ana Rosa asegurando que el lehendakari había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum" cuando en realidad lo que dijo fue "kadi euskaldun (Ayuso escucha, Euskadi habla en euskera)".

Unas graves acusaciones a las que el lehendakari ha contestado indignado este martes y que han provocado que tanto Silvia Intxaurrondo como Javier Ruiz desarmaran en sus programas el bulo emitido en 'El programa de Ana Rosa'. También Ana Rosa Quintana se veía obligada a rectificar. Y posteriormente ha sido Gonzalo Miró el que se ha mostrado rotundo contra la presidenta madrileña.

Gonzalo Miró manda una seria advertencia a Díaz Ayuso en 'Directo al grano': "En este programa seguiremos desmintiéndola"

Después de hacerse eco de la polémica en 'Directo al grano', Gonzalo Miró volvía a mirar fijamente a cámara para dejar retratada a Díaz Ayuso. "Pues mientras Ayuso siga viviendo en el mundo de la mentira desde el que ha decidido hacer política aquí en este programa seguiremos desmintiéndola. Qué le vamos a hacer, intentamos no hacerlo, pero es que es imposible porque va a bulo por día", empezaba reconociendo el presentador.

"Hay muchos tipos de mentiras. Tú puedes decir que no te encargabas de la gestión de las residencias durante la pandemia. Es mentira. Puedes decir que los que salieron a bloquear la Vuelta eran todos etarras y yihadistas, es mentira. Puedes decir que a tu novio le debe pasta Hacienda, bueno pues es mentira. Mentiras de ese tipo eran las que habíamos vivido hasta ahora", señalaba Miró.

"Ahora hemos subido el nivel. Ha cantado línea y hemos subido para bingo. Ahora qué hacemos, inventarnos algo que el lehendakari no ha dicho. ¿Cómo? Diciendo que la están amenazando. Esto ya no es una cuestión de no saber euskera es una cuestión de intentar confrontar a la sociedad", sentenciaba al respecto.

Y antes de concluir su alegato terminaba con varias preguntas y un consejo a Isabel Díaz Ayuso. "¿Realmente no hay otra manera de hacer política? Porque luego ella es la primera que se queja de que Pedro Sánchez intenta separar España. ¿Pero yo insisto cuando va a Ayuso a tender la mano? Podría empezar por pedir perdón y si fuera en euskera todavía mejor", terminaba diciendo Gonzalo Miró.