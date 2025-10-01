Pedro Piqueras da este bofetón de realidad a Ayuso en TVE tras no retractarse de su bulo ante Ana Rosa

La crispación sigue en aumento y más con las mentiras que están soltando o comprando desde el PP con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza después de su gran bulo sobre la amenaza que le había lanzado según ella el lehendakari. De todo ello le ha preguntado Javier Ruiz a Pedro Piqueras en 'Mañaneros 360'.

"Hoy esta cuestión la de si la mentira se ha convertido en juego político insisto tiene varios escalones, esto del síndrome post aborto como post Vietnam está desmentido por la ciencia, pero ya está aprobado, y este pim pam pum está desmentido por la realidad pero Isabel Díaz Ayuso parece estar diciendo a quien va a creer usted a mí o a sus propios ojos y lo que estamos viendo es que se ratifica en todo esto", empezaba señalando Javier Ruiz antes de conectar con su compañero.

Tras saludarle, Pedro Piqueras era claro cuando Javier Ruiz le recordaba como desde la Comunidad de Madrid están muy seguros de lo que dijo Ayuso aunque lo seguro es que se ha mentido. "Bueno ellos están seguros y además la gente que les sigue seguramente les cree a ellos y no a otros. Lo que está pasando es que la mentira se está imponiendo, está subiendo escalones y superando incluso a la verdad", aseveraba de primeras.

"Antes hablabais de lo que decía Ayuso del pim, pam, pum. Alguien ha dicho que ella cree que en el mundo impera esto, impera esto de proetarras y etcétera. Ella empleó esta frase de ETA está viva y en el poder. Yo antes iba al País Vasco cuando iba a cubrir algunas elecciones en Euskadi o iba a entrevistar a alguien del País Vasco o cuando cubrí el entierro de Miguel Ángel Blanco teníamos que ir con escoltas. La guardia civil te llevaba hasta un sitio y después teníamos que ir con ertzaintzas. En fin había que estar protegidos y ahora es otra cosa, la realidad es otra bien distinta, no tiene nada que ver. La gente joven ni piensa en eso pero sin embargo hay gente empeñada en que la situación sigue siendo la misma y que ETA está viva", proseguía recordando Piqueras.

"Yo creo que esto no tiene nada que ver con la realidad pero sirve porque estamos en un período permanentemente electoral. Estas cosas o se dicen porque estás en elecciones o se dicen porque no se está en el mundo. Lo que vivimos es un periodo oscuro por la falta de verdad", añadía Pedro Piqueras.

Pedro Piqueras pide acabar con el periodismo de la mentira

Pedro Piqueras en 'Mañaneros'

Lejos de quedarse ahí cuando Javier Ruiz le preguntaba por lo que ha pasado en el ayuntamiento de Madrid aprobando que las mujeres que vayan a abortar sean informadas de un síndrome que no existe, el que fuera director de 'Informativos Telecinco' no se reprimía. "Es que la desinformación está imperando demasiado y es un problema que deberíamos cortar cuanto antes. El periodismo serio y riguroso debería terminar con una sobreinformación que nos lleva a la desinformación y de ahí a la posverdad y a un mundo de mentiras", defendía el periodista.

"Lo del aborto no es algo nuevo. Todo esto son movimientos ultras, Urban en Hungría ya decía lo de que los médicos con el fonendo hicieran escuchar a las madres el latido del niño para acosarlas un poco y evitar que abortaran. Las mujeres que abortan no lo hacen de buen grado, lo hacen porque no tienen una situación económica fácil o porque tienen problemas", añadía al respecto Pedro Piqueras.