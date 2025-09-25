Pedro Piqueras irrumpe en TVE y deja una de las opiniones más certeras sobre Ayuso: "Es algo inaudito"

Como cada semana, Pedro Piqueras ha conectado este jueves con Javier Ruiz para hacer su propio análisis de la actualidad política y social en 'Mañaneros 360'. En esta ocasión el que fuera director y presentador de 'Informativos Telecinco' ha comentado la última hora en torno al genocidio en Gaza y si hay lawfare en España con lo que ha pasado con el juez Peinado y el caso de Begoña Gómez.

Después de hacerse eco de las manifestaciones de San Sebastián en pleno Festival de Cine contra el genocidio en Gaza con la participación de Joan Manuel Serrat, Javier Ruiz le preguntaba a Pedro Piqueras por como el mundo de la cultura ha dicho 'basta' y se ha levantado contra lo que está pasando en Palestina mientras que el PP sigue sin querer utilizar la palabra genocidio al hablar de este asunto.

🔵Pedro Piqueras: ¿Hay 'lawfare' en España?



Polémica política y judicial por la decisión de Peinado que pondría a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación#Mañaneros25S https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/xTUW2Dgy2y — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 25, 2025

Es más figuras como José Luis Martínez-Almeida o Isabel Díaz Ayuso están mostrando todo su apoyo al gobierno de Netanyahu en lugar de condenar lo que está haciendo al matar a millones de personas civiles en la franja de Gaza. "No dudo que es un genocidio. Y me ha llamado la atención cuando Rueda, el presidente gallego, haya dicho genocidio. Pero siempre contraponen algo. Dicen que no son como los de la izquierda, que no condenan a Hamás. Creo que siempre se condenó aquel ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023. Fue una barbaridad", empezaba señalando el periodista.

"Pero lo que está pasando ahora es algo inaudito. Es la expresión del mundo, como decía Serrat, en el que no queremos vivir. No puede ser que todos los días veamos imágenes de mujeres, hombres, niños, casas destruidas, gente muriendo, gente con hambre. Y que haya gente que todavía no reconozca que eso es una maldad. Es llamativo que continuamente se esté justificando de algún modo", proseguía opinando Pedro Piqueras.

Tras ello, Pedro Piqueras no ha tenido ningún reparo en cuestionar la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Lo siento mucho por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero cada vez que la oigo hablar de este tema me sobrecoge, porque no sé tampoco qué intereses defiende, no me parece que esté en el mundo", verbalizaba el periodista.

"Yo, como todos, me relaciono con gente de derechas y de izquierdas, y no conozco a nadie de la derecha española con la que coincido que no condene lo que está pasando, que es un delito de humanidad lo que está pasando. ¿Por qué se critica al rey cuando habla en el Parlamento? Que ojo no habló de genocidio sino de crimen. Pero es que no hay discusión sobre lo que está pasando, es un genocidio", sentenciaba Piqueras.