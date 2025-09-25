Gonzalo Miró destroza a Ayuso en unos términos absolutamente contundentes y pocas veces vistos en TVE

No hay día en el que algún político del PP o de Vox no ataque a TVE. Este jueves ha sido Isabel Díaz Ayuso la que ha vuelto a señalar a la cadena pública olvidándose de lo que hace ella en Telemadrid. Pero en 'Directo al grano', Gonzalo Miró le ha dejado completamente KO con su alegato.

"Ayuso ha hablado de nosotros también, de RTVE, y de la percepción que tiene de nosotros", empezaba cebando Marta Flich. "Pero con cariño", soltaba con sorna su compañero. "No nos pone nada bien", aseveraba Marta. "No me lo creo, sino me lo enseñas no me lo creo", ironizaba Gonzalo.

Tras ello, 'Directo al grano' recogía los ataques de Díaz Ayuso. "RTVE se ha convertido en la prensa del régimen desde la mañana hasta la noche. ¿Alguien sabe cuantas productoras están ahora mismo beneficiándose de la cadena pública? ¿Alguien sabe en qué portal de transparencia están los sueldos de las cargas públicas que lo gestionan y que hacen de periodistas, porque yo soy un cargo público pero ellos son una carga pública que cobran cinco veces lo que yo? Que han llegado periodistas a última hora cobrando lo que nunca ha cobrado nadie allí y haciendo lo peor que es prensa del régimen que es la que recibe el argumentario", soltaba Díaz Ayuso en un acto.

"Es muy cansino desmentir permanentemente las mentiras y los bulos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero nosotros como buen servicio público, prensa del régimen para algunas, vamos a intentar desmentir tanto bulo", empezaba diciendo Gonzalo Miró mirando fijamente a cámara.

"Primero hay que decir los hechos. La Comunidad de Madrid financia a muchos medios de comunicación, curiosamente con bastante más dinero a los que son afines, no en función de las audiencias o los espectadores, sino de donde puede colocar sus bulos con los que luego hace política. Eso lo hace la propia Comunidad de Madrid", recalcaba el copresentador de 'Directo al grano'.

Tras ello, Gonzalo Miró hacía referencia a las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a diferentes medios. "Hay que recordar que su asesor estrella, y no voy a decir el nombre, ha amenazado a periodistas con cerrar medios de comunicación. Esa es la actitud que tiene la Comunidad de Madrid para la prensa que no es afín", comentaba. "Y por otro lado hay que decir que en esta casa hay una periodista que se llama Silvia Intxaurrondo que la ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a ser entrevistada en esta casa. Lo hizo cuando estaba en Telemadrid, ¿y qué pasó? Que cuando destapó las mentiras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de quién dependía la gestión de las residencias durante la pandemia nuestra compañera fue despedida", recordaba Gonzalo dejando claro que Díaz Ayuso tenía las puertas abiertas en TVE para ser entrevistada.

"No todo el mundo que no está de acuerdo con usted es bolchevique, comunista, bolivariano, etarra, yihadista. Hay gente que no está de acuerdo con usted, sin más. La que tanto habla de que se dividen las dos Españas es la que dijo con aquellos ni agua, solo no les daría la razón solo por ser ellos, eso son palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si usted quiere un poco de paz, tienda la mano", le lanzaba un órdago final Gonzalo Miró a Ayuso.