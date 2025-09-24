Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido el destinatario del último editorial de Gonzalo Miró este miércoles en 'Directo al grano'. El copresentador de Marta Flich no ha dudado en retratar al asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo empezaba cuando 'Directo al grano' se hacía eco del último mensaje de Miguel Ángel Rodríguez en "X" señalando directamente a Pedro Sánchez. "Sánchez, vas fatal. A esta hora: hermano, pá'lante; fiscal, pá'dentro: Ábalos y Cerdán, mú'pádentro; Begoña, pá'lante…Me gusta la fruta…", escribió el asesor de Ayuso.

"Pues en la piscina de Air Europa no había peces. En la del empresario Barrabés no había peces, en la del software de la Complutense tampoco había peces. Vamos a ver si hay peces en la de la malversación", empezaba diciendo con ironía Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró asocia a Miguel Ángel Rodríguez con José Luis Moreno y señala sus "tentáculos de poder" en TVE

"Lo que sí es verdad es que esto ha caído en un momento adecuado para la Comunidad de Madrid. Me gustaría centrarme unos segundos en lo que es el personaje de Miguel Ángel Rodríguez y hasta donde escalan sus tentáculos de poder. El José Luis Moreno de la política madrileña nos ha dejado perlas desde hace tiempo. Ha amenazado a periodistas con cerrar medios de comunicación, ha mentido en sede judicial sin consecuencia alguna y tiene la capacidad de anticipar resoluciones judiciales sin que nadie lo sepa, bueno se sorprende hasta el propio Feijóo, no sabemos si hay falta de comunicación, quizás sí", proseguía destacando el presentador.

Asimismo, Gonzalo Miró no dudaba en fijarse en un dato que pone al asesor de Ayuso en entredicho: "Es extremadamente curioso que también tenga tiempo de defender, un empleado público pagado por todos los madrileños, la presunción de inocencia de un particular, ¿o no es un particular y es un problema personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Porque ahí a lo mejor el juez Peinado también vería algo de malversación". "La cuestión es, ¿cómo es posible que alguien con tanto recorrido disfrute en una democracia sana de tener tanto poder?", concluía el presentador.