A Ayuso se le van a atragantar estas implacables palabras de Gonzalo Miró en pleno escándalo de su novio

Este martes, 'Directo al grano' ha arrancado informando de la decisión de la jueza de llevar al banquillo a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso por haber defraudado supuestamente más de 300.000 euros a Hacienda. Y Gonzalo Miró no se ha reprimido con su respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras su respuesta cuando le preguntaban por su novio.

Hay que recordar que más allá del posible fraude fiscal, la jueza también le ha imputado a González Amador otro posible delito: el de pertenencia a una organización criminal por lo que la fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel mientras que la acusación particular formada por PSOE y Más Madrid lo suben a 5 años.

"Teníamos muchas ganas de ver las primeras declaraciones de Isabel Díaz Ayuso tras saber que su novio se va a sentar en el banquillo y ohh sorpresa, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido en que esto es un intento para tapar los escándalos de Sánchez", sostenía Marta Flich conectando con la reportera Arantxa de Fez, que se hacía eco de lo que había dicho la política del PP.

Así, Isabel Díaz Ayuso no dudaba en señalar a la prensa. "La decisión de esta jueza, que es transitoria, y si uno coge la historia cronológica de una inspección fiscal cada anuncio que ha ido saliendo o cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez siempre hay algo parejo, es como un efecto espejo. Siempre tienen ahí al señor que aún no ha tenido juicio. Yo entiendo que mediáticamente es muy atractivo, pero yo la agencia mediática de Pedro Sánchez no la hago", aseguraba la presidenta en unas declaraciones que eran desmontadas por Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró desmonta las explicaciones de Ayuso sobre su pareja

"Isabel Díaz Ayuso nunca se ha caracterizado por su capacidad de oratoria, salvo cuando se dedica a insultar, ahí no la gana nadie. Pero cuando tiene que dar explicaciones parece que las palabras se le atragantan un poco más", empezaba señalando el copresentador de 'Directo al grano'.

"La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue con la la línea argumental repleta de mentiras para intentar justificar los delitos que pesan sobre su pareja, que por cierto sigue amasando una fortuna desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid, las palabras de su asesor Miguel Ángel Rodríguez y el silencio, no sabemos si cómplice del líder de su partido", sentenciaba Gonzalo Miró.

Después era Esther Palomera la que se sumaba a cuestionar las declaraciones de Ayuso. "Si ella se escuchara se espantaría al escuchar las barbaridades que ha dicho. No es una jueza en transición, es una jueza suplente, tampoco es una jueza sospechosa de pertenecer al sector progresista de la magistratura, sino todo lo contrario. Fue directora general con el ministro Catalá en el penúltimo gobierno de Mariano Rajoy. Pero a mí me gustaría señalar que en los últimos ocho meses, Isabel Díaz Ayuso no ha dicho ni una sola verdad", terminaba diciendo la colaboradora.