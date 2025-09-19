Este viernes, Gonzalo Miró y Marta Flich han analizado en 'Directo al grano' los abucheos a Isabel Díaz Ayuso en la Universidad de Alcalá de Henares por sus manifestaciones a favor de Israel y la prohibición de las banderas de Palestina en los colegios.

Tras escuchar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Marta Flich recogía como había hablado de "manipulación, coacciones, instrumentalización". "Ha estado bien porque hoy al menos no ha llamado hijo de puta a nadie y ha leído en buen tono. Vamos avanzando. Es verdad que el tono lo ha utilizado para negar el genocidio en Gaza y manifestar un apoyo al estado de Israel al tiempo que cercena la libertad de expresión en colegios e institutos donde ha prohibido manifestarse a favor de la vida en Gaza", reaccionaba por su parte Ramón Espinar.

"Creo que le está abriendo en canal una sangría electoral al PP esta posición infame de Ayuso, Almeida y Aznar defendiendo el genocidio en Gaza", apostillaba el que fuera portavoz de Podemos en Madrid, mientras Gonzalo Miró le matizaba que hablaba a nivel nacional porque en Madrid esto les funcionaba.

Después, era Isabel Durán la que trataba de explicar su opinión. "Yo no he escuchado a Isabel Díaz Ayuso defendiendo el genocidio, eso es una manipulación", aseveraba mientras sus compañeros se echaban encima de ella cuestionando que la presidenta de Madrid no condena lo que pasa en Gaza y ha mostrado su apoyo al gobierno de Netanyahu.

Gonzalo Miró se planta con Isabel Durán por lo que acusa a 'Directo al grano': "Aquí nadie ha dicho que Ayuso sea una genocida"

Gonzalo Miró e Isabel Durán en 'Directo al grano'

Y cuando en 'Directo al grano' se hacían eco de la última polémica de Vox, con un diputado de Vox soltando "cállese progre" a otra diputada en el Parlamento de La Rioja. Isabel Durán volvía a cuestionar que se estaba señalando a Isabel Díaz Ayuso como "genocida" cuando se hablaba de la crispación política y los insultos. "Yo creo que 'cállese progre' es menos insultante que llamar genocida", aseveraba la periodista.

"Lo digo porque acabáis de decir aquí que Ayuso 'es genocida' y este que habéis puesto me parece ridículo, es para hacerlo de sonido de móvil, y que la gente se ría como cuando lo de 'váyase señor González' o 'cállese' del Rey a Chávez. "Pero la intención cuenta y también las palabras en plan despectivo", le replicaba Marta Flich. "Pero no me seáis blanditos, cállese progre no es nada, es mucho peor llamar genocida", insistía ella.

"¿Pero llamar genocidas al Partido Popular?", volvía a soltar la tertuliana provocando que Gonzalo Miró le frenara en seco. "Pero además progre debería ser un orgullo", se defendía Isabel Durán. "Pero es la manera en lo que lo dice", le matizaba Gonzalo. "A ver, un momento, porque lo que se ha dicho aquí es que el PP es incapaz de condenar el genocidio sobre Gaza y que Isabel Díaz Ayuso está defendiendo a Israel sobre lo que está haciendo en Gaza", le corregía el presentador.

"Pero yo no digo vosotros", aseveraba Isabel Durán, dando un volantazo a sus propias palabras pronunciadas minutos antes. "Pero aquí nadie ha dicho que Isabel Díaz Ayuso sea una genocida", sentenciaba Gonzalo Miró. "Pero en la Asamblea de Madrid si se le ha llamado genocida", añadía Isabel. "Intentemos en la medida de lo posible no hacer croquetas, quiero decir centremos el tiro metafórico", les pedía por su lado Marta Flich.