Dani Mateo lanza un contraataque a Ayuso tras lo que hizo con Ana Rosa que le deja completamente en ridículo

Isabel Díaz Ayuso se convertía este martes, una vez más, en uno de los principales objetivos de 'El Intermedio' tras el bulo que vertió en su entrevista con Ana Rosa sobre el lehendakari Imanol Pradales. Y es que, Dani Mateo no ha evitado utilizar el humor para desmantelar la peculiar versión de la madrileña sobre "la violencia verbal" que el vasco le propinó en su lengua.

Tras recibir a Thais Villas en la mesa principal, el colaborador paralizaba la emisión para hacerse eco de la seria denuncia de la presidenta madrileña. "Dejadme que me ponga serio porque basta ya de amenazas. Esto es muy importante, la situación es insostenible y no podemos ser cómplices, porque Ayuso ha denunciado unos hechos intolerables que demuestran que hemos llegado demasiado lejos", adelantaba el cómico.

"Y la cosa debe ser grave si hasta ella se ha fijado y se ha dado cuenta", ha advertido entre risas Dani Mateo antes de repasar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa ' sobre las palabras que le dedicó el lehendakari Imanol Pradales. "Me mandó un mensaje un tanto preocupante, porque lo de Ayuso etzun... pim pam pum, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante y este es socio del gobierno también", sentenció la dirigente del PP en el espacio de Telecinco.

"Utilizando como hacen siempre el euskera y esa violencia verbal", añadió la presidenta de la Comunidad de Madrid ante Ana Rosa Quintana denunciando ser víctima de una amenaza etarra. "A ver si me sale... Entzun te bañas en betún, te bañas en betún...", ha bromeado entre risas el colaborador de 'El Intermedio' nada más repasar las imágenes de Ayuso.

"Es que he empezado a estudiar euskera y creo que todavía no le he pillado el punto. Pero vamos que no soy el único al que le cuesta la lengua de Arguiñano", ha señalado a continuación antes de cargar de lleno contra la líder del Partido Popular. "Es curioso porque no lo entendió bien pero al mismo tiempo lo interpretó fenomenal. El papelón de víctima de amenazas imaginarias, quiero decir", ha advertido Dani Mateo lanzando un dardo a la presidenta.

"Pero esta polémica ha afectado profundamente al lehendakari, que ha afirmado que le indigna profundamente cómo se manipulan burdamente sus palabras. Ahí le veis triste, como cualquier otro día, pero por culpa de Ayuso", comentaba con sorna el compañero del Gran Wyoming antes de repasar la última aparición de Ayuso en Lisboa, donde le han preguntado por la polémica.

"Ha hecho algo increíble... Contestar en euskera no, algo más impresionante", anunciaba Dani Mateo antes de mostrar las imágenes en las que la presidenta madrileña evita contestar a la pregunta. "Wow, a Ayuso le acercan un micro y se queda callada, pedid un deseo", ha comentado con sorna el colaborador del espacio de La Sexta.

"Aunque no sé cuanto le habrá durado el silencio, porque en cuanto le hayan dicho que el gentilicio de Lisboa es lisboeta habrá dicho '¡no los blanqueéis, son lisboetarras y pactan con Sánchez!", ha terminado añadiendo Dani Mateo con sorna entre aplausos del público, reduciendo la supuesta amenaza a simple sketch de comedia.