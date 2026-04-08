Maica Benedicto, Claudia Chacón o Teresa Seco: El resultado de la encuesta de 'Supervivientes' para la sexta expulsión

La sexta expulsión de 'Supervivientes 2026', que tendrá lugar este jueves 9 de abril (21:45 horas) en Telecinco, se disputará entre Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco tras la inesperada salvación de Ivonne Reyes. La modelo venezolana contó con el beneplácito mayoritario de los espectadores y logró imponerse a sus adversarias contra todo pronóstico.

El veredicto, que fue comunicado por María Lamela, la presentadora del reality en Honduras, fue sorprendente, ya que lo previsible era que se salvaran de la eliminación Maica o Claudia al ser las concursantes que más apoyo han obtenido en procesos anteriores.

Ante este giro de tornas y cambio radical de tendencia en el sentido del voto, 'Supervivientes 2026' se enfrenta a una dura expulsión en su gala 6. Aunque Teresa Seco también permanece en el televoto y lo lógico sería que fuese ella la menos votada por su inexistente concurso, tanto Claudia Chacón como Maica Benedicto, dos puntales de la edición, corren serio peligro.

Y así lo demuestran los datos provisionales de la encuesta de El Televisero, donde se han registrado miles de votos en las últimas horas. Por ahora, Maica Benedicto se sitúa en la primera posición con un 42% de los votos, lo cual no es extraño porque ha conquistado a un amplio sector de la audiencia.

Lo insólito lo encontramos entre Claudia y Teresa. Contra toda previsión, la exparticipante de 'La Isla de las Tentaciones 9' es la menos votada con un 25% frente al llamativo 33% que posee la influencer valenciana a pesar de estar pasando totalmente desapercibida en las primeras semanas de 'Supervivientes 2026'. De confirmarse este escenario, el concurso aventurero de Mediaset perdería a una de sus claras protagonistas.

Con todo, Claudia, Maica y Teresa continúan en la cuerda floja hasta este jueves. Como es habitual, la que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será la que abandone La Palapa en la gala 6 de 'Supervivientes 2026'. La elegida para abandonar la experiencia descubrirá en directo su cambio físico tras cinco semanas de aventura y disfrutará de su primer gran banquete. Por último, tendrá un papel en las nominaciones, otorgando en secreto un punto extra a uno de sus ya excompañeros.

Así las cosas, y a la espera de conocer el dictamen oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero y no te quedes sin participar.