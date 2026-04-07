Encuesta: ¿Quién debe ser la salvada de 'Supervivientes 2026': Maica Benedicto, Claudia Chacón o Teresa Seco?

Tras las nominaciones de la última gala principal de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Maica Benedicto, Claudia Chacón, Teresa Seco e Ivonne Reyes.

Este martes, en la entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a una de las nominadas -la más votada- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido Ivonne contra todo pronóstico, por lo que Claudia, Maica y Teresa continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 9 de abril. La que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será la que abandone La Palapa en la gala 6 de 'Supervivientes 2026'.

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