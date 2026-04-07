RTVE retira su programación del viernes y lanza una nueva oferta para hacer frente a 'Tu cara me suena'

Este viernes vuelve el programa más visto de la televisión y por ello las cadenas están empezando a rearmarse. Así, La 1 ya ha revelado cuál será la oferta con la que tratará de complicar el regreso de 'Tu cara me suena' a Antena 3 después de que Telecinco ya avanzara que Kiko Rivera será su plato estrella en 'De Viernes'.

La cadena pública anuncia un "Finde Imposible" en lo que supone un nuevo evento de cine en torno a una de las sagas más famosas del séptimo arte con la emisión de varias entregas de 'Misión imposible' con Tom Cruise como protagonista.

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En concreto, La 1 emitirá el viernes 'Misión Imposible: Nación Secreta' a partir de las 21:45 horas contra el estreno de la décimo tercera edición de 'Tu cara me suena'. Y justo después en late night ofrecerá 'Misión Imposible II'.

La amenaza está en todas partes ...



Disfruta del ciclo 'Finde Imposible' en @La1_tve.



Este viernes, 10 de abril:



💥 A las 21:45h, 'Misión Imposible: Nación Secreta'.



💥 Y después, 'Misión Imposible II'. pic.twitter.com/b0zGkAO36A — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 7, 2026

Con ello, La 1 mantiene su apuesta por el cine para la noche de los viernes confirmando que 'Trivial Pursuit' se queda definitivamente en las tardes de La 2 a partir de las 20:30 horas después de un mes emitiendo maratones de 'Trivial Pursuit' con poco éxito de audiencia.

Y es que cabe recordar que La 1 retiró el concurso presentado por Egoitz Txurruka hace dos semanas para ofrecer un partido de España y este pasado Viernes Santo ya apostó por cine con la emisión de 'Django desencadenado', que lideró la noche por la mínima frente a 'De Viernes'.

A partir de ahora será 'Plan de C1ne' el encargado de luchar contra 'Tu cara me suena' en la noche de los viernes compitiendo también con El Blockbuster de Cuatro, 'Historia de nuestro cine' en La 2, 'De Viernes' en Telecinco y 'Equipo de investigación' en La Sexta.