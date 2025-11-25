'Late Xou con Marc Giró' anuncia a los invitados para hoy, martes 25 de noviembre en La 1 con un importante regreso

Después de hacer un parón en la emisión de 'Late Xou' la semana pasada con motivo de la emisión del partido entre España y Turquía y que provocó que una vez más 'La Revuelta' diera el salto al prime time ocupando su hueco; el espacio de Marc Giró regresa este martes, 25 de noviembre a la parrilla de La 1.

Esta semana, Marc Giró recibirá en el plató de 'Late Xou' a un rostro poco habitual y que lleva tiempo sin conceder una entrevista como es Emilio Aragón. Además, el programa también contará con la visita de Eduardo Casanova.

Con su vuelta al prime time, 'Late Xou' volverá a competir contra un nuevo episodio de 'Renacer' en Antena 3, 'Código 10' en Cuatro, un nuevo episodio de 'La que se avecina' en Telecinco y 'Batalla de restaurantes' en La Sexta.

Marc Giró entrevista a Emilio Aragón, que publica la nueva entrega de 'Telmo Lobo: la leyenda del pirata'. Un libro que homenajea a Robert Louis Stevenson, autor de 'La isla del tesoro', en el 175º aniversario de su nacimiento, y que sirve de escenario para esta novela de aventuras.

Además, Emilio hablará de los secretos jamás contados de 'Médico de Familia', que ahora cumple 30 años, y desvela algunas de sus supersticiones y sus talentos.

Eduardo Casanova y Marc Giró en 'Late Xou'

El segundo invitado de la noche es Eduardo Casanova, que presenta 'Silencio'. Una miniserie de vampiras que busca romper con el estigma del VIH y darle visibilidad. Con él, Marc Giró descubre también su miedo a las agujas y su particular fórmula para combatirlo, su afición por comprar objetos curiosos y sus proyectos futuros.

Y para finalizar, el colaborador del programa Pepe Colubi regresa con su sección y su peculiar test de personalidad.