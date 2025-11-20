Desvelados los 4 invitados de 'El Hormiguero' en la semana del 24 al 27 de noviembre contra 'La Revuelta'

Tras despedir esta semana con Marta Sánchez, Pablo Motos recibirá la última semana de noviembre a nuevos invitados en 'El Hormiguero'. Y como suele ser habitual, el presentador ha anunciado este jueves la identidad de todos los rostros famosos que irán a divertirse al programa de Antena 3 y con los que el presentador valenciano tratará de seguir ganando a 'La Revuelta' de David Broncano.

Después de una semana en la que el presentador habló con Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo sobre el nuevo programa 'Cazador de imágenes', de haber hablado del auge del franquismo con Álvaro Morte a raíz del estreno de la serie sobre el 23-F, 'Anatomía de un instante', y de haber contado con Los Morancos y Marta Sánchez, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La próxima semana de entrevistas en 'El Hormiguero' contará con las visitas de dos cocineros, un deportista y un cantante. El lunes arrancará la semana con la visita del subcampeón del mundo de Moto GP, Álex Márquez. El martes será el turno del reputado cocinero internacional José Andrés. El miércoles acudirá David Bisbal para presentar su nuevo disco de villancicos y con el que 'El Hormiguero' dará la bienvenida a la Navidad con un espectáculo de drones y fuego. El jueves recibirá a otro de los chefs más importantes del mundo, Dabiz Muñoz.

Lunes 24 de noviembre - Álex Márquez

El lunes 'El Hormiguero' entrevistará al subcampeón del mundo de Moto GP 2025, Álex Márquez. El piloto del equipo Gresini Racing acaba de completar su mejor temporada en la máxima categoría, donde ha firmado tres victorias, más de una decena de podios y varias victorias al sprint.

Martes 25 de noviembre - José Andrés

El martes Pablo Motos recibe a uno de los chefs y emprendedores más aclamados del mundo: José Andrés. Acaba de publicar el libro Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos, una síntesis de las lecciones de vida más conmovedoras e impactantes que ha vivido. A través de su organización, World Central Kitchen, el español lidera una aplaudida labor humanitaria que da de comer a cientos de personas de todo el mundo afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos.

Miércoles 26 de noviembre - David Bisbal

El miércoles el plató del programa dará el pistoletazo de salida a la Navidad con la visita de David Bisbal y la gira de conciertos Todo es posible en Navidad, donde interpreta los temas de su disco homónimo. El almeriense hará varias paradas en nuestro país con este tour que finaliza en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 23 de diciembre.

Jueves 27 de noviembre - Dabiz Muñoz

El jueves cerrará la semana de entrevistas el chef Dabiz Muñoz, quien va a presentar un proyecto muy distinto a lo que nos tiene habituados: su comic titulado XOTIME. Disponible desde el próximo 24 de noviembre, es la primera vez en la historia de un cómic en la que un cocinero es protagonista único de su propia colección de cómics de aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas ellas.