¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, jueves 20 de noviembre?

Después de contar este miércoles con Ernesto Alterio y Lucía Caraballo así como Cayetana Guillén-Cuervo y recibir por sorpresa a Gemma Cuervo con una fuerte ovación, 'La Revuelta' completará esta semana con un invitado estelar.

Tras recuperar su horario habitual el miércoles, 'La Revuelta' sigue mostrándose fuerte en el access de La 1 al anotar un 13,2% y 1.682.000 espectadores frente a 'El Hormiguero' que volvió a liderar con la visita de Los Morancos con un 16,6% y 2.215.000 espectadores.

Alejandro Sanz, invitado estrella de 'La Revuelta' este jueves

¿Pero quién visita hoy jueves, 20 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? Pues será una noche de artistas. Mientras, Pablo Motos volverá a recibir en el plató de 'El Hormiguero' a Marta Sánchez, David Broncano contará con otro de nuestros cantantes más internacionales.

Así, tal y como anunció David Broncano este miércoles, el invitado de 'La Revuelta' este jueves será Alejandro Sanz. El artista visitará el programa de TVE por segunda vez tras haber acudido la temporada anterior. Lo hace tras haber ganado dos Latin Grammys y para hablar de su gira '¿Y ahora qué?' que le llevará a EEUU en 2026.

De esa manera, Alejandro Sanz vuelve a 'La Revuelta' después de haber estado en el plató el 27 de enero para hablar de su último disco y la gira que le ha llevado también a México.