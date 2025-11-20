Quién es quién en 'Anatomía de un instante': Guía de personajes de la serie del 23-F que marca un antes y un después

Coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco y por tanto del inicio de la Transición, Movistar Plus+ estrena este jueves 20 de noviembre una miniserie que habla de uno de los sucesos que pudo cambiar la historia más reciente de nuestro país. Se trata de 'Anatomía de un instante', que retrata todo lo que sucedió el 23-F con el intento de golpe de Estado de Antonio Tejero.

Esta miniserie, integrada por cuatro capítulos de 50 minutos, se basa en el libro homónimo de Javier Cercas publicado en 2009. Libro que se convirtió en un éxito de ventas y que está considerado como el relato definitivo de ese intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Álvaro Morte, Eduard Fernández, David Lorente, Manolo Solo y Miki Esparbé encabezan el reparto de 'Anatomía de un instante' dando vida a personajes tan relevantes de la historia como Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel Gutiérrez Mellado y el rey Juan Carlos I.

El reparto de esta serie, que está llamada a ser uno de los grandes éxitos de este año en Movistar Plus+ junto con la recién estrenada 'Yakarta' de Javier Cámara, se completa con otros actores como Óscar de la Fuente en el papel de Jaime Milans del Bosch y Juanma Navas como Alfonso Armada y Samuel López como Alfonso Guerra.

'Anatomía de un instante', que recrea el momento en el que Antonio Tejero irrumpió junto a un grupo de militares en el Congreso de los Diputados con pistola en mano llegando a disparar al techo poniendo al país en vilo, está dirigida y escrita por Alberto Rodríguez ('La Peste'). Rafael Cobos, Fran Araújo firman los guiones junto al propio director.

Sinopsis de 'Anatomía de un instante'

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática.

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

Conoce a todos los personajes de la serie de Movistar Plus+

Álvaro Morte es Adolfo Suárez

Tras empezar a darse a conocer en 'El secreto de Puente Viejo' y haber triunfado en todo el mundo con el papel de El Profesor en 'La casa de papel', Álvaro Morte da un giro radical para interpretar uno de los papeles más importantes de su carrera pues se mete en la piel del ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez en esta miniserie.

Se trata de una de las figuras clave de la Transición y el primer Presidente de España tras la Constitución de 1978. Es un hombre acosado por la desconfianza del Ejército, la presión de su propio partido y la tormenta de una democracia aún sin estabilizar. Suárez se quedó literalmente inmóvil en su escaño cuando sonaron los disparos y la miniserie recupera la dimensión humana del presidente mostrando también las tensiones internas en la UCD, las maniobras militares en la sombra, la crisis del liderazgo político.

Eduard Fernández es Santiago Carrillo

Uno de los mejores actores de nuestra industria, Eduard Fernández, vuelve a demostrar en esta serie su gran valía después de haber protagonizado películas como 'Marco, la verdad inventada', 'El 47', 'Mediterráneo' o 'Mientras dure la guerra' en la que dio vida a otro personaje histórico como fue Millán-Astray.

En 'Anatomía de un instante', Fernández se mete en la piel de Santiago Carrillo, el histórico líder del Partido Comunista y uno de los principales valedores de la Transición. Es un personaje cargado de aristas, marcado por décadas de exilio y por el difícil equilibrio entre la vieja guardia del PCE y la negociación con el Gobierno.

Manolo Solo es Manuel Gutiérrez Mellado

Manolo Solo, a quien pudimos ver en películas como 'Tarde para la ira', 'El guardián invisible' o 'El buen patrón' da vida a Gutiérrez Mellado, uno de los rostros más emblemáticos del 23-F. Así, el actor interpreta al teniente general que decidió plantarse y sublevarse ante los militares que acomparon a Tejero al Congreso de los Diputados.

Su intento de enfrentarse a los guardias civiles armados en pleno hemiciclo se convirtió en una de las imágenes más potentes de aquella noche. Y sin duda, el actor destacará con su interpretación con la que además se retrata la división dentro del propio Ejército, las fidelidades cruzadas y el pulso entre lealtades institucionales y tentaciones golpistas.

David Lorente es Antonio Tejero

El actor David Lorente, conocido por sus papeles en 'No me gusta conducir' y '4 estrellas' da vida en 'Anatomía de un instante' a otro de los personajes clave de aquel 23 de febrero de 1981: el teniente coronel Antonio Tejero. Así, el intérprete encarna al ala más reaccionaria del estamento militar y el protagonista de aquellos hechos al entrar al hemiciclo al grito de "¡Quieto todo el mundo!".

Miki Esparbé es Juan Carlos I

Miki Esparbé deja su lado más cómico tras su paso por series como 'Reyes de la noche' y 'Smiley' así como películas como 'Perdiendo el norte' para meterse en la piel de otro de los personajes más importantes de nuestra historia. Y es que el catalán tiene el reto de dar vida al rey emérito, Juan Carlos I. Su papel en la noche del golpe continúa siendo muy controvertido pero la serie se ciñe a los hechos: el mensaje que el monarca dio a la ciudadanía condenando explícitamente el Golpe y la presión que ejerció para que los sublevados desistieran.

Óscar de la Fuente es Jaime Milans del Bosch

El actor Óscar de la Fuente, a quién hemos podido ver en series como 'La novia gitana' o 'El Marqués' y en películas como 'El buen patrón' y 'El 47' interpreta a otro de los altos mandos implicados en el golpe, el capitán general Jaime Milans del Bosch. Él fue quien sacó los tanques a las calles de Valencia durante el 23-F, convirtiéndose en uno de los símbolos de la insurrección militar y del desafío directo al Gobierno.

Juanma Navas es Alfonso Armada

Juanma Navas, conocido por sus papeles en 'Acacias 38' o 'La Favorita 1922' interpreta en esta miniserie a Alfonso Armada. Es otra de las figuras clave del intento de golpe de Estado pues tuvo un papel predominante en las maniobras que desembocaron en la irrupción al Congreso.